В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь
В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. У фигуристки Камилы Валиевой только начинается новая жизнь, и после решения Федерального суда Швейцарии россиянке надо определиться, какие выбрать приоритеты – спорт, творчество, бизнес или политику, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В четверг Федеральный суд Швейцарии
отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS)
по делу о нарушении Валиевой
антидопинговых правил.
«
"Для Камилы сильным ударом стал тот момент, когда она услышала о своей положительной допинг-пробе. Я думаю, что решение Федерального суда Швейцарии не стало для нее какой-то новостью. Сейчас ей нужно определиться со своим будущим. Возобновит ли Камила выступления в спорте, уйдет ли она в ледовые шоу, в политику или бизнес. Или займется какими-либо творческими проектами. Если говорить о спорте, то все зависит от ее психологического и физического состояния, от того, сможет ли она набрать хорошую форму", - сказал Свищев
.
"Прошли годы, и Камила уже не юная, а достаточно взрослая девушка. И у нее появились какие-то новые приоритеты и новые взгляды на жизнь. Будем надеяться, что все задуманное ей удастся. Я хочу пожелать ей только успехов, потому что на самом деле жизнь у нее сейчас только начинается", - добавил собеседник агентства.