В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:48 31.10.2025 (обновлено: 12:18 31.10.2025)
В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь
В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь
фигурное катание
швейцария
камила валиева
дмитрий свищев
госдума рф
спортивный арбитражный суд (cas)
швейцария, камила валиева, дмитрий свищев, госдума рф, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Швейцария, Камила Валиева, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Спортивный арбитражный суд (CAS)
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. У фигуристки Камилы Валиевой только начинается новая жизнь, и после решения Федерального суда Швейцарии россиянке надо определиться, какие выбрать приоритеты – спорт, творчество, бизнес или политику, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.
«
"Для Камилы сильным ударом стал тот момент, когда она услышала о своей положительной допинг-пробе. Я думаю, что решение Федерального суда Швейцарии не стало для нее какой-то новостью. Сейчас ей нужно определиться со своим будущим. Возобновит ли Камила выступления в спорте, уйдет ли она в ледовые шоу, в политику или бизнес. Или займется какими-либо творческими проектами. Если говорить о спорте, то все зависит от ее психологического и физического состояния, от того, сможет ли она набрать хорошую форму", - сказал Свищев.
"Прошли годы, и Камила уже не юная, а достаточно взрослая девушка. И у нее появились какие-то новые приоритеты и новые взгляды на жизнь. Будем надеяться, что все задуманное ей удастся. Я хочу пожелать ей только успехов, потому что на самом деле жизнь у нее сейчас только начинается", - добавил собеседник агентства.
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
