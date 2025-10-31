В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. У фигуристки Камилы Валиевой только начинается новая жизнь, и после решения Федерального суда Швейцарии россиянке надо определиться, какие выбрать приоритеты – спорт, творчество, бизнес или политику, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Прошли годы, и Камила уже не юная, а достаточно взрослая девушка. И у нее появились какие-то новые приоритеты и новые взгляды на жизнь. Будем надеяться, что все задуманное ей удастся. Я хочу пожелать ей только успехов, потому что на самом деле жизнь у нее сейчас только начинается", - добавил собеседник агентства.