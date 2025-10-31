Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны
31.10.2025
14:40 31.10.2025
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны
Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения, считает депутат
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения, считает депутат Верховной рады Сергей Евтушок.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
"Мы рискуем потерять рабочий и образовательный потенциал. Это молодежь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали… Эта цифра действительно очень огромная", - сказал Евтушок в эфире телеканала "Новости.Live".
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный ранее в октябре сообщал, что порядка 1,7 миллиона молодых людей выехали с Украины с 2022 года.
СМИ подсчитали, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца
