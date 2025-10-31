https://ria.ru/20251031/ukraina-2052095628.html
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны - РИА Новости, 31.10.2025
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны
Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения, считает депутат... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:40:00+03:00
2025-10-31T14:40:00+03:00
2025-10-31T14:40:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051677972.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны
Евтушок заявил о риске потери Украиной рабочей силы из-за выезда молодежи
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения, считает депутат Верховной рады Сергей Евтушок.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины
, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
"Мы рискуем потерять рабочий и образовательный потенциал. Это молодежь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали… Эта цифра действительно очень огромная", - сказал Евтушок в эфире телеканала "Новости.Live".
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный ранее в октябре сообщал, что порядка 1,7 миллиона молодых людей выехали с Украины с 2022 года.