В Раде рассказали о рисках для Украины из-за оттока молодежи из страны

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения, считает депутат Верховной рады Сергей Евтушок.

Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины , а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

"Мы рискуем потерять рабочий и образовательный потенциал. Это молодежь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали… Эта цифра действительно очень огромная", - сказал Евтушок в эфире телеканала "Новости.Live".

Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.