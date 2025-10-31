"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за угрозы с Украины

«

"При всеобщем безразличии с этой недели вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает недобросовестную конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей национальной продукции! <…> Это приведет к гибели французских фермеров и французского сельского хозяйства!" — пожаловался политик.