"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за угрозы с Украины
12:58 31.10.2025
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за угрозы с Украины
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за угрозы с Украины
Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины погубит французских фермеров, пишет лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 31.10.2025
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за угрозы с Украины

Филиппо: импорт сельскохозяйственной продукции с Украины ударит по Франции

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины погубит французских фермеров, пишет лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"При всеобщем безразличии с этой недели вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает недобросовестную конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей национальной продукции! <…> Это приведет к гибели французских фермеров и французского сельского хозяйства!" — пожаловался политик.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской.
Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
В пятницу газета Politico сообщала, что Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины.
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским
В миреУкраинаФранцияФлориан ФилиппоВенгрияПатриотЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
