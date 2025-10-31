Президент Республики Корея Ли Чже Мён мудрый человек, как и положено лидеру с лукавого Востока. Даже подарок, который он преподнес высокому гостю — президенту США Дональду Трампу, преисполнен мудростью, а заодно и троллингом. Это копия золотой короны периода Силла — корейского артефакта из I тысячелетия нашей эры. Трамп обожает все золотое, блестящее и королевское, поэтому будет доволен как республиканский слон.

Но довольны должны быть и те в США , кто против Трампа . С середины октября в Америке проходят массовые протесты под брендом No Kings — "Нет королям". Президента обвиняют в том, что он правит, как монарх, — указами, и даже к Белому дому относится так, будто это его личный дворец . С точки зрения оппозиции, корона как подарок — это изощренное издевательство над Трампом, который, впрочем, принял все за чистую монету, благо к короне прилагался орден "Мугунхва" — главная государственная награда Кореи.

Это полезный талант — выбрать подарок, чтоб все довольны были. Все, кто нужен. Кто не нужен, тех спросить забыли, как, например, Владимира Зеленского . На фоне визита Трампа президент Ли Чже Мён дал интервью изданию Politico , в котором назвал украинского головнокомандувача "начинающим политиком". Тут и оскорбительный вызов, и парадокс, заметный даже из России : военный конфликт с огромной державой (то есть с нами) Зеленского не красит, но опыт как будто дает.

Учитывая эго Зеленского, обида на Корею будет лютая. Он даже не поймет, о чем речь, за что его так и по какому праву, хотя Ли Чже Мён расставил акценты, как у него это водится, по мудрому — через риторический вопрос, чтобы оппонент сам осознал шаткость своих позиций. "Почему мы должны ввязываться в чужую войну?" — спросил президент у корреспондента Politico, который явно сочувствовал Киеву

Еще в 2022 году, когда в среде союзников США было принято Зеленским восторгаться, Ли Чже Мён назвал его "некомпетентным" за игнорирование истин позитивного нейтралитета. Одна из задач лидера небольшого государства — не допустить того, чтобы оно стало инструментом в конфликте больших государств. Нельзя провоцировать сверхдержавы, тем более искать военного противостояния с ними. А Зеленский действовал наоборот, что дорого обойдется Украине

Нынешний президент Кореи, как истинный сонсенг (сэнсей), не учит других тому, чего не практикует сам. Этой же позиции он придерживается в отношениях с США и КНР . Америка для него, как и для других политиков в Южной Корее , "главный союзник", но Китай — "друг" и "стратегический партнер", а Тайвань — тоже "не наша война".

Такой подход не нравился Трампу, который прилетел в Корею хмурой оранжевой тучей и с порога потребовал от Сеула инвестировать в экономику США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение торговых пошлин. Ли Чже Мён сказал ему то, что хотели услышать избиратели, а также правду: нет у Кореи таких денег. Саммит посчитали провальным, но потом они внезапно договорились. Корона помогла, не иначе.

Ли Чже Мён предложил жадному гостю 350 миллиардов по частям и на долгую перспективу. Из них 150 миллиардов — инвестиции в судостроение, в чем крайне заинтересована сама Корея. При этом корейцы имеют право приостановить инвестпрограмму в случае финансовых проблем, а управление ею осуществляется Сеулом и Вашингтоном на равноправной основе. Это сильно отличалось от сделки, которую США чуть ранее навязали Японии , где и сумма отката больше — 550 миллиардов, и условия хуже. Но Трамп все-таки согласился, руководствуясь собственной мудростью: если не получилось искупать коней в шампанском, давайте хотя бы кота пивом обольем.

У этих двоих — Трампа и Ли Чже Мёна — есть кое-что общее. Обоих пытались посадить и убить, когда они были лидерами оппозиции. Только Ли Чже Мён получил удар ножом в шею при еще более подозрительных обстоятельствах. На 66-летнем риелторе — не преступнике, не психе, не наркомане и не политическом активисте — в момент покушения была картонная корона с надписью "Я Ли Чже Мён ". Достойный сюжет для детектива или даже триллера, но дело пока не раскрыто — неясен мотив.

В остальном они разные, начиная с корня. Один мажор. Другой из рабочей семьи с семью детьми и отцом-лудоманом.

В детстве Ли Чже Мён чистил сортиры в школе, подростком ушел на потогонку по производству резиновых изделий: при правых диктатурах 1950-1980 годов экономическая мощь Кореи ковалась в том числе так — через эксплуатацию детского труда. Из-за производственных травм не попал в армию, но поступил в университет. Стал адвокатом, специализировался на защите гражданских прав, участвовал в протестах против правых диктатур, ушел в политику, избрался мэром города Соннам, стал лидером главной оппозиционной партии — Демократической, арестовывался по запросу министра юстиции, освобождался по решению суда, проиграл выборы президента, но выиграл парламентские. Именно из-за этого прошедшей весной предыдущий президент Кореи Юн Сок Ёль попытался распустить парламент, за что был подвергнут импичменту и арестован.

Ли Чже Мён был в числе депутатов, кто прорывался к парламенту сквозь военное оцепление. В свои 60 перелезал через забор и вел прямой видеорепортаж в соцсетях. А до того — три недели держал голодовку в знак протеста против политики Ёля, пока не попал в больницу. Там Ли Чже Мён мудро прислушался к рекомендациям врачей, а иначе не стал бы следующим президентом.

В тот летний день 2025 года Южная Корея начала большой геополитический маневр. Ли Чже Мён выравнивает баланс в отношениях с США и Китаем. Предложил соседу — КНДР маршала Ким Чен Ына — помириться и позабыть все обиды при условии отказа от ядерного оружия. Остановил программы помощи Украине. Запустил пересмотр антироссийских санкций, в ходе которого Москва и Сеул ведут переговоры об открытии неба и возобновлении прямых авиаперелетов.

В этом Ли Чже Мён как политик — в прохождении между Сциллой и Харибдой, в дистанцировании от чужих войн, в поиске хорошего и выгодного со всеми близкими и влиятельными странами. Все это отражено в его богатом опыте, рассказы о котором были бы полезны Зеленскому, если бы он не был Зеленским. Ли Чже Мён имеет полное право называть криворожца "неопытным политиком" еще и потому, что маленькая собачка до старости щенок.

На случай, если этот текст заметят в Корее, речь не о еде, а о том, что собственный политический опыт Зеленского, сколь бы насыщенным ни был, не усваивается им, не идет впрок, не провоцирует рефлексию и работу над ошибками. Он не способен к этому из-за нарциссического склада личности, но даже если был бы способен, то не смог бы отказаться от политики, которую Ли Чже Мён называет провокационной и самоубийственной, поскольку уже успел загнать себя в угол. В случае Зеленского упрямство — это следствие паралича.