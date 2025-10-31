Теперь еще и Корея. Зеленский продолжает терять друзей

Президент Республики Корея Ли Чже Мён мудрый человек, как и положено лидеру с лукавого Востока. Даже подарок, который он преподнес высокому гостю — президенту США Дональду Трампу, преисполнен мудростью, а заодно и троллингом. Это копия золотой короны периода Силла — корейского артефакта из I тысячелетия нашей эры. Трамп обожает все золотое, блестящее и королевское, поэтому будет доволен как республиканский слон.
Но довольны должны быть и те в США, кто против Трампа. С середины октября в Америке проходят массовые протесты под брендом No Kings — "Нет королям". Президента обвиняют в том, что он правит, как монарх, — указами, и даже к Белому дому относится так, будто это его личный дворец. С точки зрения оппозиции, корона как подарок — это изощренное издевательство над Трампом, который, впрочем, принял все за чистую монету, благо к короне прилагался орден "Мугунхва" — главная государственная награда Кореи.
Это полезный талант — выбрать подарок, чтоб все довольны были. Все, кто нужен. Кто не нужен, тех спросить забыли, как, например, Владимира Зеленского. На фоне визита Трампа президент Ли Чже Мён дал интервью изданию Politico, в котором назвал украинского головнокомандувача "начинающим политиком". Тут и оскорбительный вызов, и парадокс, заметный даже из России: военный конфликт с огромной державой (то есть с нами) Зеленского не красит, но опыт как будто дает.
Учитывая эго Зеленского, обида на Корею будет лютая. Он даже не поймет, о чем речь, за что его так и по какому праву, хотя Ли Чже Мён расставил акценты, как у него это водится, по мудрому — через риторический вопрос, чтобы оппонент сам осознал шаткость своих позиций. "Почему мы должны ввязываться в чужую войну?" — спросил президент у корреспондента Politico, который явно сочувствовал Киеву.
Еще в 2022 году, когда в среде союзников США было принято Зеленским восторгаться, Ли Чже Мён назвал его "некомпетентным" за игнорирование истин позитивного нейтралитета. Одна из задач лидера небольшого государства — не допустить того, чтобы оно стало инструментом в конфликте больших государств. Нельзя провоцировать сверхдержавы, тем более искать военного противостояния с ними. А Зеленский действовал наоборот, что дорого обойдется Украине.
Нынешний президент Кореи, как истинный сонсенг (сэнсей), не учит других тому, чего не практикует сам. Этой же позиции он придерживается в отношениях с США и КНР. Америка для него, как и для других политиков в Южной Корее, "главный союзник", но Китай — "друг" и "стратегический партнер", а Тайвань — тоже "не наша война".
Такой подход не нравился Трампу, который прилетел в Корею хмурой оранжевой тучей и с порога потребовал от Сеула инвестировать в экономику США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение торговых пошлин. Ли Чже Мён сказал ему то, что хотели услышать избиратели, а также правду: нет у Кореи таких денег. Саммит посчитали провальным, но потом они внезапно договорились. Корона помогла, не иначе.
Ли Чже Мён предложил жадному гостю 350 миллиардов по частям и на долгую перспективу. Из них 150 миллиардов — инвестиции в судостроение, в чем крайне заинтересована сама Корея. При этом корейцы имеют право приостановить инвестпрограмму в случае финансовых проблем, а управление ею осуществляется Сеулом и Вашингтоном на равноправной основе. Это сильно отличалось от сделки, которую США чуть ранее навязали Японии, где и сумма отката больше — 550 миллиардов, и условия хуже. Но Трамп все-таки согласился, руководствуясь собственной мудростью: если не получилось искупать коней в шампанском, давайте хотя бы кота пивом обольем.
У этих двоих — Трампа и Ли Чже Мёна — есть кое-что общее. Обоих пытались посадить и убить, когда они были лидерами оппозиции. Только Ли Чже Мён получил удар ножом в шею при еще более подозрительных обстоятельствах. На 66-летнем риелторе — не преступнике, не психе, не наркомане и не политическом активисте — в момент покушения была картонная корона с надписью "Я Ли Чже Мён". Достойный сюжет для детектива или даже триллера, но дело пока не раскрыто — неясен мотив.
В остальном они разные, начиная с корня. Один мажор. Другой из рабочей семьи с семью детьми и отцом-лудоманом.
В детстве Ли Чже Мён чистил сортиры в школе, подростком ушел на потогонку по производству резиновых изделий: при правых диктатурах 1950-1980 годов экономическая мощь Кореи ковалась в том числе так — через эксплуатацию детского труда. Из-за производственных травм не попал в армию, но поступил в университет. Стал адвокатом, специализировался на защите гражданских прав, участвовал в протестах против правых диктатур, ушел в политику, избрался мэром города Соннам, стал лидером главной оппозиционной партии — Демократической, арестовывался по запросу министра юстиции, освобождался по решению суда, проиграл выборы президента, но выиграл парламентские. Именно из-за этого прошедшей весной предыдущий президент Кореи Юн Сок Ёль попытался распустить парламент, за что был подвергнут импичменту и арестован.
Ли Чже Мён был в числе депутатов, кто прорывался к парламенту сквозь военное оцепление. В свои 60 перелезал через забор и вел прямой видеорепортаж в соцсетях. А до того — три недели держал голодовку в знак протеста против политики Ёля, пока не попал в больницу. Там Ли Чже Мён мудро прислушался к рекомендациям врачей, а иначе не стал бы следующим президентом.
В тот летний день 2025 года Южная Корея начала большой геополитический маневр. Ли Чже Мён выравнивает баланс в отношениях с США и Китаем. Предложил соседу — КНДР маршала Ким Чен Ына — помириться и позабыть все обиды при условии отказа от ядерного оружия. Остановил программы помощи Украине. Запустил пересмотр антироссийских санкций, в ходе которого Москва и Сеул ведут переговоры об открытии неба и возобновлении прямых авиаперелетов.
В этом Ли Чже Мён как политик — в прохождении между Сциллой и Харибдой, в дистанцировании от чужих войн, в поиске хорошего и выгодного со всеми близкими и влиятельными странами. Все это отражено в его богатом опыте, рассказы о котором были бы полезны Зеленскому, если бы он не был Зеленским. Ли Чже Мён имеет полное право называть криворожца "неопытным политиком" еще и потому, что маленькая собачка до старости щенок.
На случай, если этот текст заметят в Корее, речь не о еде, а о том, что собственный политический опыт Зеленского, сколь бы насыщенным ни был, не усваивается им, не идет впрок, не провоцирует рефлексию и работу над ошибками. Он не способен к этому из-за нарциссического склада личности, но даже если был бы способен, то не смог бы отказаться от политики, которую Ли Чже Мён называет провокационной и самоубийственной, поскольку уже успел загнать себя в угол. В случае Зеленского упрямство — это следствие паралича.
Одним словом, он безнадежен. На что и обратил внимание мудрый Ли Чже Мён, назвав "неопытным" политика, который чувствует себя Наполеоном времен похода на Москву.
