ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет "Фламинго"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные за прошедшую неделю в ответ на террористические атаки Киева нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.
"Нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке российского ведомства.
Поражены следующие цели:
- предприятия военной промышленности и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу;
- транспортная инфраструктура;
- подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ;
- военные аэродромы;
- арсеналы;
- цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных беспилотников дальнего действия;
- места хранения безэкипажных катеров;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
