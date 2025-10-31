Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет "Фламинго"
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 31.10.2025 (обновлено: 14:27 31.10.2025)
ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет "Фламинго"
ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет "Фламинго" - РИА Новости, 31.10.2025
ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет "Фламинго"
Российские военные за прошедшую неделю в ответ на террористические атаки Киева нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.10.2025
ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет "Фламинго"

ВС России ударили по цехам сборки крылатых ракет "Фламинго" на Украине

Российский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные за прошедшую неделю в ответ на террористические атаки Киева нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.
«
"Нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке российского ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Группировка "Восток" освободила Новоалександровку
Вчера, 13:17
Поражены следующие цели:
  • предприятия военной промышленности и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу;
  • транспортная инфраструктура;
  • подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • арсеналы;
  • цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных беспилотников дальнего действия;
  • места хранения безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
