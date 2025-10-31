Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Обвиняемый в убийстве кинооператора Политика появился в базе розыска МВД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика появился в базе розыска МВД России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными базы ведомства.

"Армен Саргсян... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке в базе розыска.

По какой конкретно статье разыскивается Саргсян, не уточняется.

Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что вечером 18 октября у дома на улице Сталеваров в Москве иностранец в ходе конфликта ударил кинооператора ножом в грудь, а после скрылся с места преступления. Пострадавший скончался в больнице через несколько часов.