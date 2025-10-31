Рейтинг@Mail.ru
03:03 31.10.2025
Обвиняемый в убийстве кинооператора Политика появился в базе розыска МВД
Обвиняемый в убийстве кинооператора Политика появился в базе розыска МВД
Обвиняемый в убийстве кинооператора Политика появился в базе розыска МВД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика появился в базе розыска МВД России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными базы ведомства.
"Армен Саргсян... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке в базе розыска.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД
7 октября, 07:22
По какой конкретно статье разыскивается Саргсян, не уточняется.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что вечером 18 октября у дома на улице Сталеваров в Москве иностранец в ходе конфликта ударил кинооператора ножом в грудь, а после скрылся с места преступления. Пострадавший скончался в больнице через несколько часов.
Позднее в столичной прокуратуре рассказали, что суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранта зовут Армен Саргсян.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Гендиректор "Облкоммунэнерго" попал в базу розыска МВД
30 сентября, 08:00
 
