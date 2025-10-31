https://ria.ru/20251031/ubiystvo-2051989034.html
Обвиняемый в убийстве кинооператора Политика появился в базе розыска МВД
2025-10-31T03:03:00+03:00
2025-10-31T03:03:00+03:00
2025-10-31T03:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
россия
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
Обвиняемый в убийстве кинооператора Политика появился в базе розыска МВД
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика появился в базе розыска МВД России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными базы ведомства.
"Армен Саргсян... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке в базе розыска.
По какой конкретно статье разыскивается Саргсян, не уточняется.
Ранее столичный главк СК РФ
сообщил, что вечером 18 октября у дома на улице Сталеваров в Москве
иностранец в ходе конфликта ударил кинооператора ножом в грудь, а после скрылся с места преступления. Пострадавший скончался в больнице через несколько часов.
Позднее в столичной прокуратуре рассказали, что суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранта зовут Армен Саргсян.