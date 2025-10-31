СМИ: рэпера Diddy перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности

В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.