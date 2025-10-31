Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet
22:39 31.10.2025
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet

Cumhuriyet: в жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу вечером в жилом доме на западе Стамбула, сообщила газета Cumhuriyet.
"Взрыв прогремел на цокольном этаже жилого дома в районе Багджылар. Испуганные жители квартала выбежали на улицу", - пишет издание.
На место происшествия прибыли экстренные службы, причина взрыва устанавливается.
