В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet - РИА Новости, 31.10.2025
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet
Взрыв прогремел в пятницу вечером в жилом доме на западе Стамбула, сообщила газета Cumhuriyet. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:39:00+03:00
2025-10-31T22:39:00+03:00
2025-10-31T22:39:00+03:00
в мире
стамбул
cumhuriyet
стамбул
Новости
ru-RU
в мире, стамбул, cumhuriyet
В мире, Стамбул, Cumhuriyet
В жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв, пишет Cumhuriyet
Cumhuriyet: в жилом доме на западе Стамбула прогремел взрыв