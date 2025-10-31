Рейтинг@Mail.ru
В Турции аннулировали лицензию платежной системы, популярной у россиян
10:42 31.10.2025 (обновлено: 14:58 31.10.2025)
В Турции аннулировали лицензию платежной системы, популярной у россиян
В Турции аннулировали лицензию платежной системы, популярной у россиян
турция
стамбул
в мире
турция
стамбул
В Турции аннулировали лицензию платежной системы, популярной у россиян

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Турецкий Центробанк аннулировал лицензию местной платежной системы Papara, популярной среди россиян, сообщил официальный печатный орган правительства Resmi Gazete.
"Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере", — говорится в заявлении.
Платежная система Papara приобрела популярность среди россиян после блокировки отечественных банковских карт за рубежом. Сервис позволял дистанционно открыть счет по загранпаспорту, а после процедуры верификации увеличить лимиты на операции.
В мае глава МВД Турции Али Ерликая заявил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, по подозрению в отмывании денег через нелегальные ставки. У них конфисковали активы на пять миллиардов турецких лир, а в компании назначили внешнего управляющего.
Турция Стамбул В мире
 
 
Заголовок открываемого материала