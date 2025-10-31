Более 300 потребностей в сфере туризма появилось на МСП.РФ

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Предпринимателям и инвесторам показали на Цифровой платформе МСП.РФ 349 потребностей в объектах различных видов туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Так, предложения на платформе разместили свыше 40 регионов России.

Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, рост внутреннего туризма ставит перед регионами задачи по ускоренному развитию объектов инфраструктуры.

"Для повышения доступности туристского продукта сегодня регионам необходимы 68 гостиниц, более 80 многофункциональных зон дорожного сервиса и заправочных станций, 42 кемпинга и глэмпинга, 25 баз отдыха, 22 кафе и другие объекты инфраструктуры. Все они представлены в специальном сервисе “Поддержка предпринимателей в сфере туризма” на МСП.РФ", – рассказал Исаевич, его слова приводит пресс-служба Корпорации.

Он отметил, что для субъектов МСП, готовых реализовывать инвестиционные проекты в туризме, действует специальная программа инвесткредитования.

Для повышения интереса инвесторов к туристическим проектам регионы совместно с Корпорацией МСП и во взаимодействии с Федеральным дорожным агентством подбирают доступные земельные участки, в том числе вблизи автомобильных туристических маршрутов, и актуализируют меры поддержки для потенциальных инвесторов. Информация доступна предпринимателям на Цифровой платформе МСП.РФ. При этом данные о потребностях оперативно актуализируются и дополняются, подчеркнули в пресс-службе.

В число регионов-лидеров по количеству размещенных потребностей в сфере туризма вошли Калужская область (58 объектов), Ставропольский край (42), Кемеровская область – Кузбасс (29), Луганская Народная Республика (27), Ленинградская область (24), Смоленская область (19).