Более 300 потребностей в сфере туризма появилось на МСП.РФ
10:00 31.10.2025
Более 300 потребностей в сфере туризма появилось на МСП.РФ
Более 300 потребностей в сфере туризма появилось на МСП.РФ
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич
Более 300 потребностей в сфере туризма появилось на МСП.РФ

Свыше 300 потребностей в сфере туризма появилось на платформе МСП.РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Предпринимателям и инвесторам показали на Цифровой платформе МСП.РФ 349 потребностей в объектах различных видов туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Так, предложения на платформе разместили свыше 40 регионов России.
Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, рост внутреннего туризма ставит перед регионами задачи по ускоренному развитию объектов инфраструктуры.
"Для повышения доступности туристского продукта сегодня регионам необходимы 68 гостиниц, более 80 многофункциональных зон дорожного сервиса и заправочных станций, 42 кемпинга и глэмпинга, 25 баз отдыха, 22 кафе и другие объекты инфраструктуры. Все они представлены в специальном сервисе “Поддержка предпринимателей в сфере туризма” на МСП.РФ", – рассказал Исаевич, его слова приводит пресс-служба Корпорации.
Он отметил, что для субъектов МСП, готовых реализовывать инвестиционные проекты в туризме, действует специальная программа инвесткредитования.
Для повышения интереса инвесторов к туристическим проектам регионы совместно с Корпорацией МСП и во взаимодействии с Федеральным дорожным агентством подбирают доступные земельные участки, в том числе вблизи автомобильных туристических маршрутов, и актуализируют меры поддержки для потенциальных инвесторов. Информация доступна предпринимателям на Цифровой платформе МСП.РФ. При этом данные о потребностях оперативно актуализируются и дополняются, подчеркнули в пресс-службе.
В число регионов-лидеров по количеству размещенных потребностей в сфере туризма вошли Калужская область (58 объектов), Ставропольский край (42), Кемеровская область – Кузбасс (29), Луганская Народная Республика (27), Ленинградская область (24), Смоленская область (19).
Поступившие заявки сопровождаются Корпорацией совместно с субъектами РФ – по каждой формируется комплекс мероприятий финансового и нефинансового характера, направленный на поддержку проекта и доведение его до полной реализации.
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр Исаевич
 
 
