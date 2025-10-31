Пять пострадавших в крупном ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Сергей Мухин.