Пять пострадавших в крупном ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии
Пять пострадавших в крупном ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 31.10.2025
Пять пострадавших в крупном ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии
Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:58:00+03:00
2025-10-31T09:58:00+03:00
2025-10-31T09:59:00+03:00
происшествия
тула
дмитрий миляев
тула
происшествия, тула, дмитрий миляев
Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев
Пять пострадавших в крупном ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии
Состояние пяти пострадавших в ДТП с трамваем в Туле оценивают как тяжелое
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Сергей Мухин.
"Пациенты у нас с разной степенью тяжести. Сейчас на текущий момент порядка пяти пострадавших в тяжелой степени. Остальные пока в процессе обследования, диагностики и лечения", - рассказал Мухин.
По информации Госавтоинспекции, на Пролетарском мосту в Туле
столкнулись трамвай, два маршрутных такси и две легковушки, погибли 4 человека. губернатор региона Дмитрий Миляев
сообщил, что травмы получили 20 пассажиров, детей среди погибших и пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.