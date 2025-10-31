Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения - РИА Новости, 31.10.2025
13:43 31.10.2025
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения - РИА Новости, 31.10.2025
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
После покушения в июле 2024 года президент США Дональд Трамп сразу поинтересовался, освещается ли инцидент в новостях, рассказал журналист ABC Джонатан Карл в... РИА Новости, 31.10.2025
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения

Трамп после покушения поинтересовался освещением события в СМИ

© AP Photo / Evan VucciШон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. После покушения в июле 2024 года президент США Дональд Трамп сразу поинтересовался, освещается ли инцидент в новостях, рассказал журналист ABC Джонатан Карл в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку".
"Оказавшись в больнице, еще до осмотра врачами, Трамп первым делом поинтересовался у прибывших помощников, транслируют ли кадры стрельбы по телевидению", — приводит РБК выдержки из текста.
Когда ему показали снимок, где он стоит с окровавленным лицом, показывая сжатый кулак, он восхитился фотографией и назвал ее культовой, сообщается в статье.
Президент США пережил две попытки покушения в прошлом году. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля во время митинга. В Трампа выстрелили во время его выступления. Вторую попытку предотвратили 15 сентября. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалеку от места, где Трамп играл в гольф. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки, как присоединиться к ВСУ.
Райан Рут - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Осужденный по делу о покушении на Трампа попросил перевода в другую тюрьму
