https://ria.ru/20251031/tramp-2052065228.html
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения - РИА Новости, 31.10.2025
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
После покушения в июле 2024 года президент США Дональд Трамп сразу поинтересовался, освещается ли инцидент в новостях, рассказал журналист ABC Джонатан Карл в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:43:00+03:00
2025-10-31T13:43:00+03:00
2025-10-31T13:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995079644_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_fabe361668b0aac4661ae709887c4103.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051982635.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995079644_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a741b9abd19a65d88ad8ae67cffbc7ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Украина
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
Трамп после покушения поинтересовался освещением события в СМИ
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. После покушения в июле 2024 года президент США Дональд Трамп сразу поинтересовался, освещается ли инцидент в новостях, рассказал журналист ABC Джонатан Карл в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку".
"Оказавшись в больнице, еще до осмотра врачами, Трамп
первым делом поинтересовался у прибывших помощников, транслируют ли кадры стрельбы по телевидению", — приводит РБК
выдержки из текста.
Когда ему показали снимок, где он стоит с окровавленным лицом, показывая сжатый кулак, он восхитился фотографией и назвал ее культовой, сообщается в статье.
Президент США
пережил две попытки покушения в прошлом году. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания
, 13 июля во время митинга. В Трампа выстрелили во время его выступления. Вторую попытку предотвратили 15 сентября. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалеку от места, где Трамп играл в гольф. В его машине агенты ФБР
нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной
, а также заметки, как присоединиться к ВСУ
.