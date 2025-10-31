Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. После покушения в июле 2024 года президент США Дональд Трамп сразу поинтересовался, освещается ли инцидент в новостях, рассказал журналист ABC Джонатан Карл в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку".

Когда ему показали снимок, где он стоит с окровавленным лицом, показывая сжатый кулак, он восхитился фотографией и назвал ее культовой, сообщается в статье.