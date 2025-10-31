В США забили тревогу из-за поступка Трампа в отношении России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином ограничений в отношении российской нефти указывает на изменение его приоритетов, пишет Bloomberg.
"Это подорвет всю концепцию санкций", — отмечает издание со ссылкой на слова эксперта и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона.
В тексте уточняется, что отсутствие обсуждения этого вопроса свидетельствует о том, что Трамп отдал приоритет стабилизации отношений между США и Китаем и заключению торговой сделки, а не жесткому давлению.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась вчера в южнокорейском Пусане. Президент США заявил, что в ходе мероприятия они обсуждали украинский кризис и договорились работать вместе, чтобы урегулировать конфликт. При этом, по словам американского лидера, вопрос нефти на мероприятии не поднимался.
