В США забили тревогу из-за поступка Трампа в отношении России
11:27 31.10.2025 (обновлено: 16:28 31.10.2025)
В США забили тревогу из-за поступка Трампа в отношении России
Отказ президента США Дональда Трампа от обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином ограничений в отношении российской нефти указывает на изменение его... РИА Новости, 31.10.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
пусан
в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, пусан
В США забили тревогу из-за поступка Трампа в отношении России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином ограничений в отношении российской нефти указывает на изменение его приоритетов, пишет Bloomberg.

"Это подорвет всю концепцию санкций", — отмечает издание со ссылкой на слова эксперта и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона.

В тексте уточняется, что отсутствие обсуждения этого вопроса свидетельствует о том, что Трамп отдал приоритет стабилизации отношений между США и Китаем и заключению торговой сделки, а не жесткому давлению.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась вчера в южнокорейском Пусане. Президент США заявил, что в ходе мероприятия они обсуждали украинский кризис и договорились работать вместе, чтобы урегулировать конфликт. При этом, по словам американского лидера, вопрос нефти на мероприятии не поднимался.
