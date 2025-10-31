https://ria.ru/20251031/tramp-2051998338.html
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна - РИА Новости, 31.10.2025
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T06:26:00+03:00
2025-10-31T06:26:00+03:00
2025-10-31T06:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051964419.html
https://ria.ru/20251031/dollary-2051996745.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна
Трамп: пора покончить с тактикой "филибастера", применяемой демократами в сенате
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства.
"Сейчас республиканцам пора разыграть свою "козырную карту Трампа
" и пойти на то, что называется "ядерный вариант", чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Неясно, что Трамп имеет в виду под "ядерным вариантом". В четверг он указал, что распорядился возобновить испытания ядерного оружия.
Правительство США
формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.