Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна.

"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства.