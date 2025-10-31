Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна - РИА Новости, 31.10.2025
06:26 31.10.2025
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что нужно обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна

Трамп: пора покончить с тактикой "филибастера", применяемой демократами в сенате

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства.
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения из-за шатдауна
Вчера, 21:11
"Сейчас республиканцам пора разыграть свою "козырную карту Трампа" и пойти на то, что называется "ядерный вариант", чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Неясно, что Трамп имеет в виду под "ядерным вариантом". В четверг он указал, что распорядился возобновить испытания ядерного оружия.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США продолжают печатать доллары, несмотря на шатдаун
05:48
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
