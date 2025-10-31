Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/tramp-2051988673.html
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину
Заявление президента США Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина, такое... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:53:00+03:00
2025-10-31T02:53:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858380_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_bad9ea4d9faa18263683c6a06850e5c7.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051795991.html
https://ria.ru/20251027/ushakov-2051019842.html
https://ria.ru/20251029/ryabkov-2051566533.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858380_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_06be2a34ae2e71a8f6e59d2fe7ae1daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину

HS: заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину

© AP Photo / Hasnoor Hussain/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain/Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat.
"Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять", — говорится в материале.
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Посол в США рассказал о результатах обращения Меланьи Трамп к Путину
Вчера, 11:52
Как полагает автор, намерение Трампа провести ядерные испытания может привести к серьезным проблемам.
"Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов", — отмечает газета.
Издание напоминает, что в августе Трамп уже отдавал приказ двум американским атомным подводным лодкам отправиться в "соответствующие районы", поскольку был обеспокоен якобы угрожающими заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерном оружии.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа
27 октября, 18:56
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что речь не идет о новом витке гонки вооружений.

Испытание уникального оружия

Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.
Ядерная силовая установка "Буревестника" по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, но при этом в тысячу раз меньше и запускается в течение нескольких минут или секунд.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Рябков заявил о важности подготовки содержания встречи Трампа и Путина
дополняется ...
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала