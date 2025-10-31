СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat.

"Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России . В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять", — говорится в материале.

Как полагает автор, намерение Трампа провести ядерные испытания может привести к серьезным проблемам.

"Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов", — отмечает газета.

Издание напоминает, что в августе Трамп уже отдавал приказ двум американским атомным подводным лодкам отправиться в "соответствующие районы", поскольку был обеспокоен якобы угрожающими заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерном оружии.

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя слова Трампа, отметил, что речь не идет о новом витке гонки вооружений.

Испытание уникального оружия

Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов , пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.