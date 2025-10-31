Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия опасные и безрассудные, считает американский сенатор, член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джинн Шейхин, отметив, что РФ не испытывала ядерное оружие с 1992 года.
"Это очень опасный и безрассудный шаг президента. Возобновление ядерных испытаний положит конец более чем 30-летнему мораторию на испытания ядерного оружия в США, и мы сделаем это в одностороннем порядке. Ни Россия, ни Китай не испытывали ядерное оружие с 1992 года. Пагубные последствия ядерных испытаний для американцев и нашей окружающей среды – это результат той главы истории, которая должна остаться в прошлом", - говорится в заявлении сенатора-демократа.
В четверг Трамп заявил, что распорядился начать проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.