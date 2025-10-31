Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия опасные и безрассудные, считает американский сенатор, член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джинн Шейхин, отметив, что РФ не испытывала ядерное оружие с 1992 года.