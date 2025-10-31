Рейтинг@Mail.ru
Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/tramp-2051987451.html
Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО
Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО - РИА Новости, 31.10.2025
Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО
Заявления президента США Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия опасные и безрассудные, считает американский сенатор, член комитетов по... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:19:00+03:00
2025-10-31T02:19:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764352721_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_6f4e754e072b28b63bda30c094281dbc.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051976324.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764352721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77a7721d956fe76b28ee94f4be72d5ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО

Сенатор Шейхин: планы Трампа по испытаниям ЯО опасные и безрассудные

© AP Photo / Alex BrandonДжинн Шейхин
Джинн Шейхин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Джинн Шейхин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия опасные и безрассудные, считает американский сенатор, член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джинн Шейхин, отметив, что РФ не испытывала ядерное оружие с 1992 года.
"Это очень опасный и безрассудный шаг президента. Возобновление ядерных испытаний положит конец более чем 30-летнему мораторию на испытания ядерного оружия в США, и мы сделаем это в одностороннем порядке. Ни Россия, ни Китай не испытывали ядерное оружие с 1992 года. Пагубные последствия ядерных испытаний для американцев и нашей окружающей среды – это результат той главы истории, которая должна остаться в прошлом", - говорится в заявлении сенатора-демократа.
В четверг Трамп заявил, что распорядился начать проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях
Вчера, 23:03
 
В миреСШАРоссияКитайДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала