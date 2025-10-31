В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке сыра

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сыр при покупке должен иметь сладковато‑пряный или слегка кисловатый аромат, ровную и тонкую корку, а на разрезе - ровную структуру и характерный рисунок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На разрезе сыр должен иметь ровную структуру и характерный рисунок. Не допускаются трещины и неровности. Корка должна быть ровной и тонкой, без повреждений. Может быть покрыта полимерной пленкой. Толстый подкорковый слой считается недопустимым. Сыр должен иметь приятный, характерный аромат - сладковато‑пряный или слегка кисловатый. Следует избегать сыров с прогорклым, тухлым или жирным запахом. Плесень допустима только у специальных сортов сыра", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что цвет сыра должен варьироваться от белого до светло‑желтого и быть равномерным, консистенция - эластичная и однородная, рыхлая или потрескавшаяся текстура недопустима.

"Убедитесь, что на упаковке указано точное наименование продукта и его состав. Для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование терминов, относящихся к натуральному молоку и молочным продуктам", - отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзоре уточнили, что на этикетке должна быть указана информация о производителе, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

Также с 1 июня 2021 года на упаковке сыра обязательна маркировка "Честный ЗНАК", ее можно проверить с помощью мобильного приложения. Это позволяет удостовериться в легальности продукта и узнать его реальный состав.