03:09 31.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке сыра
В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке сыра
Сыр при покупке должен иметь сладковато‑пряный или слегка кисловатый аромат, ровную и тонкую корку, а на разрезе - ровную структуру и характерный рисунок,... РИА Новости, 31.10.2025
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке сыра

Роспотребнадзор: при покупке сыра нужно обратить внимание на корку и аромат

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сыр при покупке должен иметь сладковато‑пряный или слегка кисловатый аромат, ровную и тонкую корку, а на разрезе - ровную структуру и характерный рисунок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На разрезе сыр должен иметь ровную структуру и характерный рисунок. Не допускаются трещины и неровности. Корка должна быть ровной и тонкой, без повреждений. Может быть покрыта полимерной пленкой. Толстый подкорковый слой считается недопустимым. Сыр должен иметь приятный, характерный аромат - сладковато‑пряный или слегка кисловатый. Следует избегать сыров с прогорклым, тухлым или жирным запахом. Плесень допустима только у специальных сортов сыра", - сообщили в ведомстве.
Приготовление пельменей - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты
Вчера, 03:07
Там добавили, что цвет сыра должен варьироваться от белого до светло‑желтого и быть равномерным, консистенция - эластичная и однородная, рыхлая или потрескавшаяся текстура недопустима.
"Убедитесь, что на упаковке указано точное наименование продукта и его состав. Для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование терминов, относящихся к натуральному молоку и молочным продуктам", - отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что на этикетке должна быть указана информация о производителе, дата изготовления, срок годности и условия хранения.
Также с 1 июня 2021 года на упаковке сыра обязательна маркировка "Честный ЗНАК", ее можно проверить с помощью мобильного приложения. Это позволяет удостовериться в легальности продукта и узнать его реальный состав.
"Если у вас есть основания полагать, что купленный продукт некачественный или маркировка вводит в заблуждение, обращайтесь в территориальный орган Роспотребнадзора или оставляйте обращение на официальном сайте ведомства", - добавили в Роспотребнадзоре.
Овсяная каша - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку
29 октября, 02:33
 
