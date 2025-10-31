https://ria.ru/20251031/svyaz-2052001725.html
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец - РИА Новости, 31.10.2025
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец
Бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" прокладывают связь на ряде участков у линии соприкосновения при помощи дронов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:17:00+03:00
2025-10-31T07:17:00+03:00
2025-10-31T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ffc058ad9d6afd37d2ce28132dee5c.jpg
https://ria.ru/20251031/vsu-2051994638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9e35a091d9a10932b239bc06d43624e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец
Бойцы группировки "Запад" прокладывают связь при помощи дронов
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" прокладывают связь на ряде участков у линии соприкосновения при помощи дронов, рассказала РИА Новости связист позывным "Пчёла".
"Идея была в том, почему бы на сложных участках вместо того, чтобы брать линейщиков, не протащить оптику непосредственно на FPV-дроне. Для того, чтобы не рисковать жизнями людей, или, например, местность плохо проходимая, где машина не проедет. Нельзя же везде пускать саперов вперед", - рассказала связист.
По словам "Пчёлы", с такой задачей дрон успешно справился во время испытаний на полигоне.
"Отработали на полигоне этот маневр. Учли ошибки и недостатки, поняли, какие FPV можно использовать, и, собственно, сейчас на большие расстояния, чтобы не гнать людей и технику, работает FPV-дрон. К нему присоединяется оптика и он спокойно летит и на заданное расстояние достаточно быстро и оперативно доставляет оптоволокно. Там уже люди берут его и разваривают. И таким образом и время экономят, и жизни солдат", - рассказала она.