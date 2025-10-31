Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец

ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" прокладывают связь на ряде участков у линии соприкосновения при помощи дронов, рассказала РИА Новости связист позывным "Пчёла".

"Идея была в том, почему бы на сложных участках вместо того, чтобы брать линейщиков, не протащить оптику непосредственно на FPV-дроне. Для того, чтобы не рисковать жизнями людей, или, например, местность плохо проходимая, где машина не проедет. Нельзя же везде пускать саперов вперед", - рассказала связист.

По словам "Пчёлы", с такой задачей дрон успешно справился во время испытаний на полигоне.