Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец - РИА Новости, 31.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/svyaz-2052001725.html
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец
2025-10-31T07:17:00+03:00
2025-10-31T07:17:00+03:00
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец

Бойцы группировки "Запад" прокладывают связь при помощи дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" прокладывают связь на ряде участков у линии соприкосновения при помощи дронов, рассказала РИА Новости связист позывным "Пчёла".
"Идея была в том, почему бы на сложных участках вместо того, чтобы брать линейщиков, не протащить оптику непосредственно на FPV-дроне. Для того, чтобы не рисковать жизнями людей, или, например, местность плохо проходимая, где машина не проедет. Нельзя же везде пускать саперов вперед", - рассказала связист.
По словам "Пчёлы", с такой задачей дрон успешно справился во время испытаний на полигоне.
"Отработали на полигоне этот маневр. Учли ошибки и недостатки, поняли, какие FPV можно использовать, и, собственно, сейчас на большие расстояния, чтобы не гнать людей и технику, работает FPV-дрон. К нему присоединяется оптика и он спокойно летит и на заданное расстояние достаточно быстро и оперативно доставляет оптоволокно. Там уже люди берут его и разваривают. И таким образом и время экономят, и жизни солдат", - рассказала она.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
