Священник рассказал, о чем на самом деле напоминает Хеллоуин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Традиции празднования Хеллоуина, который отмечается накануне Дня всех святых, напоминают о том, что лучший способ защититься от зла — это посмеяться над ним, выразил мнение в беседе с РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Праздник Хеллоуин (Halloween) отмечается во многих странах в канун католического Дня всех святых — в ночь с 31 октября на 1 ноября.
"В этот день мы вспоминаем всех тех, кто уже предстал перед Богом, и тех, кто еще на пути к Господу. Есть представление, что там, где кончается граница между видимым и невидимым мирами, к нам становятся ближе все святые усопшие, и точно так же становятся ближе злые силы. И какой же лучший способ защититься от злых сил, чем посмеяться над ними и показать, что во Христе зло уже побеждено? И хотя в общественном сознании сейчас доминирует та форма Хеллоуина, которая через ирландских эмигрантов распространилась в англосаксонском мире — и прежде всего в США, но это не единственная форма празднования этих дней. Самое главное в День всех святых — вспомнить о победе Бога над злом", — сказал священник.
Считается, что традиции Хеллоуина корнями уходят в культуру древних кельтов, которые называли его Самайн — "Закат лета". У кельтов считалось, что в ночь Самайна мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом и души умерших возвращались на землю. С распространением христианства на Британских островах 1 ноября стали отмечать католический праздник — День всех святых. Со временем дату в просторечии стали называть Хеллоуин (All Hallows Eve) — канун Дня всех святых. Традиция устраивать на Хеллоуин карнавалы, наряжаться в костюмы нечисти, появилась лишь в XX веке в США. В Америке появился и самый распространенный атрибут Хеллоуина — тыква, сезон сбора этого плода приходится именно на октябрь. Из тыквы вырезают светильник "фонарь Джека" — символ неприкаянной души, которая бродит в темноте. В России праздник начали отмечать с 90-х годов, но широкого распространения он не получил.
