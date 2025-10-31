Священник рассказал, о чем на самом деле напоминает Хеллоуин

"В этот день мы вспоминаем всех тех, кто уже предстал перед Богом, и тех, кто еще на пути к Господу. Есть представление, что там, где кончается граница между видимым и невидимым мирами, к нам становятся ближе все святые усопшие, и точно так же становятся ближе злые силы. И какой же лучший способ защититься от злых сил, чем посмеяться над ними и показать, что во Христе зло уже побеждено? И хотя в общественном сознании сейчас доминирует та форма Хеллоуина, которая через ирландских эмигрантов распространилась в англосаксонском мире — и прежде всего в США, но это не единственная форма празднования этих дней. Самое главное в День всех святых — вспомнить о победе Бога над злом", — сказал священник.