Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 31.10.2025 (обновлено: 16:09 31.10.2025)
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ - РИА Новости, 31.10.2025
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ
Семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере 5 миллионов рублей, соответствующий указ президента РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ

Семьи погибших операторов систем РЭБ в новых регионах получат 5 млн руб

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере 5 миллионов рублей, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Предоставить... следующие дополнительные социальные гарантии... в случае гибели (смерти) лиц, названных в абзаце первом настоящего пункта, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений криминогенного характера при исполнении должностных (служебных, трудовых) обязанностей, выполнении работ (оказании услуг) на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо их смерти до истечения одного года со дня получения такого увечья (ранения, травмы, контузии), наступившей вследствие такого увечья (ранения, травмы, контузии), осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", - говорится в документе.
Данная выплата в равных долях полагается, в частности, супруге (супругу) погибшего, его родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам в возрасте до 23 лет, иждивенцам, а при отсутствии указанных лиц - совершеннолетним детям погибшего либо полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего (умершего).
16 октября, 16:37
Выплату для контрактников в зоне СВО в Дагестане увеличили до 2 млн руб
16 октября, 16:37
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
