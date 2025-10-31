https://ria.ru/20251031/svo-2052122960.html
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ
2025-10-31T16:08:00+03:00
2025-10-31T16:08:00+03:00
2025-10-31T16:09:00+03:00
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере 5 миллионов рублей, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Предоставить... следующие дополнительные социальные гарантии... в случае гибели (смерти) лиц, названных в абзаце первом настоящего пункта, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений криминогенного характера при исполнении должностных (служебных, трудовых) обязанностей, выполнении работ (оказании услуг) на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо их смерти до истечения одного года со дня получения такого увечья (ранения, травмы, контузии), наступившей вследствие такого увечья (ранения, травмы, контузии), осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", - говорится в документе.
Данная выплата в равных долях полагается, в частности, супруге (супругу) погибшего, его родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам в возрасте до 23 лет, иждивенцам, а при отсутствии указанных лиц - совершеннолетним детям погибшего либо полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего (умершего).