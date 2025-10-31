Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ

"Предоставить... следующие дополнительные социальные гарантии... в случае гибели (смерти) лиц, названных в абзаце первом настоящего пункта, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений криминогенного характера при исполнении должностных (служебных, трудовых) обязанностей, выполнении работ (оказании услуг) на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо их смерти до истечения одного года со дня получения такого увечья (ранения, травмы, контузии), наступившей вследствие такого увечья (ранения, травмы, контузии), осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", - говорится в документе.