Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участникам СВО и их близким в Подмосковье доступны 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию и соцобслуживание, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье для участников СВО и их близких действуют 75 мер поддержки – это и выплаты, и реабилитация, и соцобслуживание на дому, и психологическая помощь, и многое другое", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников СВО из Волоколамского округа. В этой семье два сына, оба сражаются за Родину. Один из них, Вячеслав, сейчас в отпуске – через несколько дней снова отправится на фронт.
"У братьев два года разницы в возрасте. Они и на фронт ушли с таким же интервалом. В 2022 году – старший, Олег. Он был мобилизован, попал по распределению в Кантемировскую дивизию. А в 2024 году в зону спецоперации отправился Вячеслав – сам пришел в военкомат и подписал контракт с министерством обороны", - рассказали в пресс-службе.
Воробьев в общении с Вячеславом и его семьей пообещал передать необходимое снаряжение бойцам в зоне СВО.
"Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.