Рейтинг@Mail.ru
Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:04 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/svo-2052100576.html
Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО
Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО
Участникам СВО и их близким в Подмосковье доступны 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию и соцобслуживание, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:04:00+03:00
2025-10-31T15:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052100022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bceffca57c7357c40b4c41fdd7178a8d.jpg
https://ria.ru/20251030/yarmarka-2051900627.html
https://ria.ru/20251031/minimum-2052094834.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052100022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_948d750b84f532c3f081d376bfe6934a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО

Свыше 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО и их близких

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участникам СВО и их близким в Подмосковье доступны 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию и соцобслуживание, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье для участников СВО и их близких действуют 75 мер поддержки – это и выплаты, и реабилитация, и соцобслуживание на дому, и психологическая помощь, и многое другое", - говорится в сообщении.
Картофель - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Около 200 ярмарок пройдут в Московской области в ноябре
30 октября, 17:25
Как рассказали в пресс-службе, губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников СВО из Волоколамского округа. В этой семье два сына, оба сражаются за Родину. Один из них, Вячеслав, сейчас в отпуске – через несколько дней снова отправится на фронт.
"У братьев два года разницы в возрасте. Они и на фронт ушли с таким же интервалом. В 2022 году – старший, Олег. Он был мобилизован, попал по распределению в Кантемировскую дивизию. А в 2024 году в зону спецоперации отправился Вячеслав – сам пришел в военкомат и подписал контракт с министерством обороны", - рассказали в пресс-службе.
Воробьев в общении с Вячеславом и его семьей пообещал передать необходимое снаряжение бойцам в зоне СВО.
"Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Прожиточный минимум в Подмосковье с 1 января 2026 года увеличат на 5%
Вчера, 14:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала