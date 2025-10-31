Более 70 мер поддержки действуют в Подмосковье для участников СВО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участникам СВО и их близким в Подмосковье доступны 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию и соцобслуживание, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье для участников СВО и их близких действуют 75 мер поддержки – это и выплаты, и реабилитация, и соцобслуживание на дому, и психологическая помощь, и многое другое", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников СВО из Волоколамского округа. В этой семье два сына, оба сражаются за Родину. Один из них, Вячеслав, сейчас в отпуске – через несколько дней снова отправится на фронт.

"У братьев два года разницы в возрасте. Они и на фронт ушли с таким же интервалом. В 2022 году – старший, Олег. Он был мобилизован, попал по распределению в Кантемировскую дивизию. А в 2024 году в зону спецоперации отправился Вячеслав – сам пришел в военкомат и подписал контракт с министерством обороны", - рассказали в пресс-службе.

Воробьев в общении с Вячеславом и его семьей пообещал передать необходимое снаряжение бойцам в зоне СВО.