Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 395 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.