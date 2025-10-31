Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 31.10.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, за неделю потери ВСУ составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и бронемашин, сообщило... РИА Новости, 31.10.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, за неделю потери ВСУ составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за неделю более 1330 военнослужащих, 40 танков и боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, а также 27 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства, 123 автомобиля, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
