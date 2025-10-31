https://ria.ru/20251031/svo-2052071040.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, за неделю потери ВСУ составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и бронемашин, сообщило... РИА Новости, 31.10.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО: ВСУ за неделю потеряли более 1330 боевиков в зоне действия войск "Юг"