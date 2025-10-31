Рейтинг@Mail.ru
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/svo-2052070826.html
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 31.10.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили шесть населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли до 1950 военных,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:26:00+03:00
2025-10-31T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
привольное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
привольное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_61a6d4cc00ce28f53b1b5f0010391cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, привольное
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Привольное
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

МО: ВСУ за сутки потеряли до 1950 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили шесть населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли до 1950 военных, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныПривольное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала