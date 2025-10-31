ВС России отбили 23 попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" за неделю отбили четыре попытки деблокировать окруженные подразделения ВСУ и 23 попытки вырваться из окружения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и 23 раза пытался прорвать окружение", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Красноармейск подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ , расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала, добавляется в сообщении.

"Завершается зачистка населенного пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт Рог Донецкой Народной Республики и закрепились в его юго-восточной части", - сообщает Минобороны РФ.

"В целом за прошедшие сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики и семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях", - сообщает Минобороны.