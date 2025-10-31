https://ria.ru/20251031/svo-2052069175.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада" - РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ и 28 танков и боевых бронированных машин в Харьковской области,... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
МО России: ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действия "Запада"