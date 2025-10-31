Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1600 военнослужащих, 28 танков и боевых бронированных машин, 137 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, а также 27 складов боеприпасов, 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.