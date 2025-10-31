Мясо и овощи для пищевых наборов собрали на Алтае для участников СВО

БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Восемьсот килограммов овощей и 70 килограммов мяса собрали в республике Алтай для приготовления пищевых наборов для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

"В республике Алтай снова объединились целые коллективы, чтобы помочь нашим защитникам. Волонтёры провели сбор овощей и мяса для изготовления сублиматов – вкусных и питательных наборов, которые отправятся на фронт. Одним из первых к акции присоединился Юрий Савко – волонтёр и сотрудник УФНС", - говорится в сообщении.

Вместе с коллегами мужчина не раз участвовал в гуманитарных миссиях: помогал госпиталям, сопровождал грузы и помогал Народному фронту в перегоне автомобилей для нужд армии.