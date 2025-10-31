Рейтинг@Mail.ru
Мясо и овощи для пищевых наборов собрали на Алтае для участников СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:39 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/svo-2052046590.html
Мясо и овощи для пищевых наборов собрали на Алтае для участников СВО
Мясо и овощи для пищевых наборов собрали на Алтае для участников СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Мясо и овощи для пищевых наборов собрали на Алтае для участников СВО
Восемьсот килограммов овощей и 70 килограммов мяса собрали в республике Алтай для приготовления пищевых наборов для участников спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:39:00+03:00
2025-10-31T11:39:00+03:00
надежные люди
республика алтай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251031/gumpomosch-2052031140.html
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, россия
Надежные люди, Республика Алтай, Россия
Мясо и овощи для пищевых наборов собрали на Алтае для участников СВО

800 кг овощей и 70 кг мяса для пищевых наборов собрали на Алтае для бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Восемьсот килограммов овощей и 70 килограммов мяса собрали в республике Алтай для приготовления пищевых наборов для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"В республике Алтай снова объединились целые коллективы, чтобы помочь нашим защитникам. Волонтёры провели сбор овощей и мяса для изготовления сублиматов – вкусных и питательных наборов, которые отправятся на фронт. Одним из первых к акции присоединился Юрий Савко – волонтёр и сотрудник УФНС", - говорится в сообщении.
Вместе с коллегами мужчина не раз участвовал в гуманитарных миссиях: помогал госпиталям, сопровождал грузы и помогал Народному фронту в перегоне автомобилей для нужд армии.
"Народный Фронт и Социальный фонд России по республике Алтай, управление федерального казначейства республики Алтай, управление федеральной налоговой службы республики Алтай, Минюст России по республике Алтай, Алтайкрайстат – все работали как одна команда. Собрали 800 килограммов овощей и 70 килограммов мяса", - отмечают в Народном фронте.
Фура с гуманитарным грузом отправилась из Кузбасса в зону СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО
Вчера, 10:31
 
Надежные людиРеспублика АлтайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала