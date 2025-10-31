Рейтинг@Mail.ru
Свищев считает, что Валиевой не стоит торопиться с возвращением наград
Фигурное катание
 
16:43 31.10.2025
Свищев считает, что Валиевой не стоит торопиться с возвращением наград
Фигуристке Камиле Валиевой после решения Федерального суда Швейцарии не стоит спешить с возвращением наград и призовых за успешные выступления на международной... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристке Камиле Валиевой после решения Федерального суда Швейцарии не стоит спешить с возвращением наград и призовых за успешные выступления на международной арене, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
«
"Вопрос непростой, и он всегда стоял перед нашими олимпийцами, которых по тем или иным причинам лишали медалей Игр. Тех, у которых были определенные материальные блага, машины, а также государственные награды. Сама Камила ведь не соглашается с решением суда, поэтому здесь, я думаю, торопиться точно не надо. И ей надо провести определенные консультации, как минимум, с Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России и Фондом поддержки олимпийцев", - сказал Свищев.
"Это непростые вопросы, ведь насколько я помню, никто из спортсменов деньги (призовые за успехи на международных турнирах) не возвращал. Говорю сейчас об этом, потому что многих волнует этот вопрос. Если Камила не признает свою вину и может доказать это в наших российских инстанциях и ведомствах, то я думаю, что вопрос будет решен в пользу Камилы", - добавил собеседник агентства.
