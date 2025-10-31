https://ria.ru/20251031/svechnikov-2052034074.html
Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно
Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно
Российский пловец Николай Свечников не мог утонуть или уплыть в другую сторону незамеченным, сообщила РИА Новости мать пропавшего Галина. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T10:45:00+03:00
2025-10-31T10:45:00+03:00
2025-10-31T10:45:00+03:00
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:251:1288:976_1920x0_80_0_0_396134bf1777ff131a087219bbccd803.jpg
/20251031/plovets-2051991958.html
босфор
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:211:1288:1177_1920x0_80_0_0_f9a29a84b9742207de3cedeaa55f4bae.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор
Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно
Мать пловца Свечникова считает, что сын не мог пропасть в Босфоре бесследно
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский пловец Николай Свечников не мог утонуть или уплыть в другую сторону незамеченным, сообщила РИА Новости мать пропавшего Галина.
Ранее Свечникова рассказала РИА Новости о встрече с турецким свидетелем, последним видевшим Николая во время заплыва. Он утверждал, что видел, как российский пловец, махнув рукой, продолжил движение в неправильном направлении.
"Мы встретились с человеком, который работает на Босфоре. Неофициально, но он утверждает, что утонуть Николай не смог бы - он с детства на воде. А если утонул по причине здоровья, то он был бы на воде. В другую сторону он не мог поплыть, так как и справа, и слева были лодки - его бы увидели. Пловцам не было видно спасателей из-за волн, соседа они также не видели из-за волн. А этот очевидец якобы все видел. Пока я не встретила этого свидетеля, я верила (его словам), а сейчас сомневаюсь", - сказала Свечникова.
Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов. Турецкие власти организовали поиски, которые не привели ни к какому результату.