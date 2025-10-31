Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно

"Мы встретились с человеком, который работает на Босфоре. Неофициально, но он утверждает, что утонуть Николай не смог бы - он с детства на воде. А если утонул по причине здоровья, то он был бы на воде. В другую сторону он не мог поплыть, так как и справа, и слева были лодки - его бы увидели. Пловцам не было видно спасателей из-за волн, соседа они также не видели из-за волн. А этот очевидец якобы все видел. Пока я не встретила этого свидетеля, я верила (его словам), а сейчас сомневаюсь", - сказала Свечникова.