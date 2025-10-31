https://ria.ru/20251031/svarschik-2053200889.html
Собянин поздравил сварщиков МОСГАЗа на конкурсе профмастерства
Собянин поздравил сварщиков МОСГАЗа на конкурсе профмастерства
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил сварщиков МОСГАЗа с победами на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил сварщиков МОСГАЗа с победами на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.
"Поздравляю сварщиков МОСГАЗа с победами на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства! Специалисты газового хозяйства Москвы завоевали золотую и бронзовую медали на конкурсе "Лучший сварщик России — 2025", организованном Национальным агентством контроля сварки. Их соперниками стали свыше 1300 сварщиков из 67 регионов России", - написал он в мессенджере Max.
Уточняется, что в номинации "Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом" чемпионом стал сварщик управления "Моспромгаз" Александр Захватов, а в номинации "Сварка нагретым инструментом" третье место занял инженер службы главного сварщика Константин Константинов.
Как отметил Собянин, по итогам конкурса они вошли в состав национальной сборной Russia NAKS Team, которая будет представлять Россию на международных соревнованиях по сварке в 2026 году.
"Победа столичных газовиков подтвердила высокий уровень московской школы сварки и многолетнее лидерство МОСГАЗа в подготовке специалистов высочайшего класса. Сегодня на предприятии работают больше 240 специалистов сварочного производства, в том числе победители и призёры международных чемпионатов в Китае", - добавил мэр.
Он подчеркнул, что на предприятии сварщики-чемпионы работают на собственном производстве газового оборудования, которое обеспечивает независимость столицы от импорта.