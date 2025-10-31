https://ria.ru/20251031/sudovoditeli-2052159655.html
Будущие судоводители будут соревноваться на финале "Профессионалов"
Будущие судоводители будут соревноваться на финале "Профессионалов" - РИА Новости, 31.10.2025
Будущие судоводители будут соревноваться на финале "Профессионалов"
Мастерство в компетенции "Эксплуатация судов водного транспорта" продемонстрируют финалисты чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29...
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мастерство в компетенции "Эксплуатация судов водного транспорта" продемонстрируют финалисты чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Главный эксперт компетенции Владимир Черкасов рассказал, что для конкурсантов подготовлено четыре модуля испытаний: морское судовождение с расчетом маневров для безопасного расхождения судов, проводка судна на навигационном тренажере, борьба за живучесть судна с элементами пожарно-прикладного спорта и такелажные работы с демонстрацией морских узлов.
"Наши финалисты — это будущие лица командного состава судов морского и речного флота, которые в настоящее время широко востребованы на рынке труда на фоне развития современной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта", — приводит пресс-служба слова эксперта.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.
Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге — образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.