Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области - РИА Новости, 31.10.2025
15:00 31.10.2025
Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области
Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области - РИА Новости, 31.10.2025
Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября приступит к рассмотрению дела о получении взятки в особо крупном размере экс-министром энергетики и ЖКХ...
2025-10-31T15:00:00+03:00
2025-10-31T15:00:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
москва
алексей бобров
алексей пьянков
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
свердловская область
москва
Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области

Суд рассмотрит дело экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова 10 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября приступит к рассмотрению дела о получении взятки в особо крупном размере экс-министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября в 15.00 (13.00 мск – ред.) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Уголовное дело находится в производстве судьи Ольги Антоновой", – рассказали журналистам в инстанции.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-министра в Ярославской области перевели под домашний арест
29 октября, 16:37
Ранее в пресс-службе судов региона уточняли РИА Новости, что Смирнов заключил досудебное соглашение. Оно предполагает договор стороны обвинения и фигуранта, по которому последний обязуется содействовать следствию, а взамен рассчитывает на смягчение наказания.
По версии следствия, с начала 2023 года по март 2024 года Смирнов, будучи на тот момент министром ЖКХ, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Из указанной суммы министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее ! миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. Деньги им были переданы за общее покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Смирнову и двум его заместителям вменяют получение взятки должностным лицом через посредника, группой, в особо крупном размере.
Уголовные дела главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения, и посредника прекращено, так как они способствовали раскрытию и расследованию преступления, поясняло надзорное ведомство.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января, а уже 24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его по обвинению в получении взятки. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову
28 октября, 15:32
Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго"). Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем. Как заявляла РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях Смирнова".
К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Максим Паршин во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину
28 октября, 13:07
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМоскваАлексей БобровАлексей ПьянковГенеральная прокуратура РФ
 
 
