Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области

По версии следствия, с начала 2023 года по март 2024 года Смирнов, будучи на тот момент министром ЖКХ, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Из указанной суммы министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее ! миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. Деньги им были переданы за общее покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Смирнову и двум его заместителям вменяют получение взятки должностным лицом через посредника, группой, в особо крупном размере.