РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Ростовский областной суд оставил под стражей экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, обвиняемого в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Ленинского суда в отношении Логвиненко оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.