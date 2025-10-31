https://ria.ru/20251031/sud-2052053165.html
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор - РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор
Солнцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего начальника отдела миграционной службы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор
