Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор - РИА Новости, 31.10.2025
12:05 31.10.2025
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор
Солнцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего начальника отдела миграционной службы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главе отдела миграционной службы в Москве вынесли приговор

Экс-глава отдела миграционной службы в Москве получил 14 лет колонии

© РИА Новости / Александр Полегенько
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего начальника отдела миграционной службы, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Солнцевского районного суда города Москвы Позднякову Александру Ивановичу по совокупности с прошлым приговором окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.
Экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Солнцево признан виновным в организации незаконной миграции с использованием служебного положения, а также в получении взятки.
Поздняков летом 2023 года был осужден за выдачу российского паспорта иностранному гражданину, указывается в приговоре. Тогда суд отправил его на принудительные работы на 4 года с удержанием 15% из зарплаты осужденного в доход государства.
