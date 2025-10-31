https://ria.ru/20251031/sud-2052039326.html
Близнецам смягчили приговор по делу о диверсии в воинской части Подмосковья
Близнецам смягчили приговор по делу о диверсии в воинской части Подмосковья
Апелляционный военный суд снизил на два месяца сроки братьям-близнецам Матвею* и Тимофею Мельниковым*, получившим до 20 лет по обвинению в покушении на диверсию РИА Новости, 31.10.2025
Близнецам смягчили приговор по делу о диверсии в воинской части Подмосковья
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд снизил на два месяца сроки братьям-близнецам Матвею* и Тимофею Мельниковым*, получившим до 20 лет по обвинению в покушении на диверсию в воинской части Подмосковья и других преступлениях, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Мельниковым* снизили срок на два месяца каждому", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным апелляционного военного суда, срок третьему фигуранту дела Юрию Михееву* не был уменьшен. "Приговор Михееву* оставили в силе", - подтвердил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.
Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"**. Их приятель Михеев* получил семь лет колонии, ему вменили только за покушение на диверсию.
Свою вину фигуранты признали.
В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Матвея Мельникова* к 21 году колонии, Тимофея* - к 20 годам, а Михееву* назначить 7 лет.
Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье
, для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие считает, что Мельниковых* завербовали украинские спецслужбы.
* внесены в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация