Близнецам смягчили приговор по делу о диверсии в воинской части Подмосковья

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд снизил на два месяца сроки братьям-близнецам Матвею* и Тимофею Мельниковым*, получившим до 20 лет по обвинению в покушении на диверсию в воинской части Подмосковья и других преступлениях, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Мельниковым* снизили срок на два месяца каждому", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным апелляционного военного суда, срок третьему фигуранту дела Юрию Михееву* не был уменьшен. "Приговор Михееву* оставили в силе", - подтвердил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.

Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"**. Их приятель Михеев* получил семь лет колонии, ему вменили только за покушение на диверсию.

Свою вину фигуранты признали.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Матвея Мельникова* к 21 году колонии, Тимофея* - к 20 годам, а Михееву* назначить 7 лет.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье , для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие считает, что Мельниковых* завербовали украинские спецслужбы.