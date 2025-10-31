Рейтинг@Mail.ru
Суд 25 ноября рассмотрит иск к бывшим бенефициарам "Домодедово" - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sud-2051995935.html
Суд 25 ноября рассмотрит иск к бывшим бенефициарам "Домодедово"
Суд 25 ноября рассмотрит иск к бывшим бенефициарам "Домодедово" - РИА Новости, 31.10.2025
Суд 25 ноября рассмотрит иск к бывшим бенефициарам "Домодедово"
Суд в Московской области 25 ноября приступит к рассмотрению иска о взыскании 6,5 миллиарда рублей с бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:40:00+03:00
2025-10-31T05:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
израиль
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896046213_0:348:2978:2023_1920x0_80_0_0_3821c4327cbe31ca11a1389de3b34685.jpg
https://ria.ru/20250407/domodedovo-2009734117.html
https://ria.ru/20250617/sud-2023368578.html
https://ria.ru/20250414/sud-2011157431.html
россия
московская область (подмосковье)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896046213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da5caa999bb3f4b447844e804f21e092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), израиль, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Израиль, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Суд 25 ноября рассмотрит иск к бывшим бенефициарам "Домодедово"

Суд 25 ноября рассмотрит иск о взыскании с экс-бенефициаров "Домодедово"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский аэропорт Домодедово
Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Московский аэропорт Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Московской области 25 ноября приступит к рассмотрению иска о взыскании 6,5 миллиарда рублей с бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что первое заседание по иску назначено на 25 ноября.
Здание аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству
7 апреля, 07:55
Заявителями по нему значатся компании "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", "Домодедово Пэссенджер Терминал", "Асьенда Инвестментс Лимитед" и "Домодедово Интегрейшн". Сумма заявленных к ответчикам Каменщику и Когану требований – 6 миллиардов 509 миллионов рублей.
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация.
Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены.
Десятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября оставил решение без изменений, отклонив жалобы бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение первой инстанции, оно вступило в силу. Решение обжаловано в кассации.
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству
17 июня, 17:01
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".
На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Кроме того, в конце октября Домодедовский городской суд Московской области удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к Каменщику и Когану на сумму более 3 миллиардов рублей. В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности был выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов, уточняли в ГП.
Дмитрий Каменщик - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России
14 апреля, 14:20
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ИзраильДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала