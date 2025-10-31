Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы - РИА Новости, 31.10.2025
02:47 31.10.2025 (обновлено: 02:57 31.10.2025)
Эксперт рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы
Эксперт рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы
общество, россия, юлия санина, работа.ру
Общество, Россия, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы

Санина: за прогул рабочей субботы можно получить дисциплинарное взыскание

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Решение не прийти на работу в рабочую субботу без уважительной причины будет расценено как прогул, за это можно получить дисциплинарное взыскание — замечание, выговор или даже увольнение, а также лишиться премии, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"На этой неделе россиянам предстоит первая шестидневная рабочая неделя в этом году, которая окончится тремя выходными подряд. Пропуск рабочей субботы без уважительной причины по ТК РФ будет расцениваться как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание (замечание, выговор или увольнение) или лишение премии, если это предусмотрено локальными актами", — сказала Санина.
Россияне работают шесть дней в последнюю неделю октября из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Это связано с Днем народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
