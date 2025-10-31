https://ria.ru/20251031/subbota-2051988216.html
Эксперт рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы
2025-10-31
2025-10-31T02:47:00+03:00
2025-10-31T02:57:00+03:00
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Решение не прийти на работу в рабочую субботу без уважительной причины будет расценено как прогул, за это можно получить дисциплинарное взыскание — замечание, выговор или даже увольнение, а также лишиться премии, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"На этой неделе россиянам предстоит первая шестидневная рабочая неделя в этом году, которая окончится тремя выходными подряд. Пропуск рабочей субботы без уважительной причины по ТК РФ
будет расцениваться как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание (замечание, выговор или увольнение) или лишение премии, если это предусмотрено локальными актами", — сказала Санина
.
Россияне работают шесть дней в последнюю неделю октября из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Это связано с Днем народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.