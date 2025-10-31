Эксперт рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Решение не прийти на работу в рабочую субботу без уважительной причины будет расценено как прогул, за это можно получить дисциплинарное взыскание — замечание, выговор или даже увольнение, а также лишиться премии, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.