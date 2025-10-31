Солистка "Города 312" впервые после инсульта появилась на сцене

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Солистка группы "Город 312" Ая (Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" и исполнила песню "Останусь", передает корреспондент РИА Новости.

Юбилейная XXX церемония музыкальной премии "Золотой граммофон" проходит с четверга по пятницу на сцене " ВТБ Арены " в Москве

"Сегодня впервые (после обширного инсульта - ред.) выходит на сцену наша Ая, Света. Она будет вместе с нами. Два года и семь месяцев она пропустила. Конечно, она пока не может гастролировать, но сегодня она прямо готовилась", - рассказали журналистам участники коллектива.

Музыканты признались, что для них это очень волнительный день.

"Мы верим, что все будет хорошо: Ая - в боевой готовности… Она восстанавливается. Мы всегда рядом и поддерживаем ее. Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда", - добавили артисты.

Группа "Город 312" сообщила, что коллектив начал работать, чтобы помогать Назаренко восстанавливаться.

"Она в нашей работе находится, всегда помогает, только за кадром, а сегодня уже выйдет в кадре. Что-то из курса реабилитации проходит бесплатно, а где-то требуются большие деньги. Группа начала работать для того, чтобы спонсировать эти реабилитации, чтобы всячески поддерживать Свету. Сейчас ей сложнее всего", - поделились участники коллектива.