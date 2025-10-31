Рейтинг@Mail.ru
Солистка "Города 312" впервые после инсульта появилась на сцене
31.10.2025
Солистка "Города 312" впервые после инсульта появилась на сцене
Солистка группы "Город 312" Ая (Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон"
2025
Солистка "Города 312" Ая впервые после инсульта появилась на сцене

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Солистка группы "Город 312" Ая (Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" и исполнила песню "Останусь", передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейная XXX церемония музыкальной премии "Золотой граммофон" проходит с четверга по пятницу на сцене "ВТБ Арены" в Москве.
Звезды эстрады исполнили хиты на юбилейном "Золотом граммофоне"
"Сегодня впервые (после обширного инсульта - ред.) выходит на сцену наша Ая, Света. Она будет вместе с нами. Два года и семь месяцев она пропустила. Конечно, она пока не может гастролировать, но сегодня она прямо готовилась", - рассказали журналистам участники коллектива.
Музыканты признались, что для них это очень волнительный день.
"Мы верим, что все будет хорошо: Ая - в боевой готовности… Она восстанавливается. Мы всегда рядом и поддерживаем ее. Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда", - добавили артисты.
Группа "Город 312" сообщила, что коллектив начал работать, чтобы помогать Назаренко восстанавливаться.
"Она в нашей работе находится, всегда помогает, только за кадром, а сегодня уже выйдет в кадре. Что-то из курса реабилитации проходит бесплатно, а где-то требуются большие деньги. Группа начала работать для того, чтобы спонсировать эти реабилитации, чтобы всячески поддерживать Свету. Сейчас ей сложнее всего", - поделились участники коллектива.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Солистки группы t.A.T.u. впервые за 15 лет дали сольный концерт
24 октября, 23:31
 
