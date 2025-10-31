https://ria.ru/20251031/stsena-2051988402.html
Солистка "Города 312" впервые после инсульта появилась на сцене
Солистка "Города 312" впервые после инсульта появилась на сцене - РИА Новости, 31.10.2025
Солистка "Города 312" впервые после инсульта появилась на сцене
Солистка группы "Город 312" Ая (Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" и... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:50:00+03:00
2025-10-31T02:50:00+03:00
2025-10-31T02:50:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Солистка группы "Город 312" Ая (Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" и исполнила песню "Останусь", передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейная XXX церемония музыкальной премии "Золотой граммофон" проходит с четверга по пятницу на сцене "ВТБ Арены" в Москве.
" в Москве
.
"Сегодня впервые (после обширного инсульта - ред.) выходит на сцену наша Ая, Света. Она будет вместе с нами. Два года и семь месяцев она пропустила. Конечно, она пока не может гастролировать, но сегодня она прямо готовилась", - рассказали журналистам участники коллектива.
Музыканты признались, что для них это очень волнительный день.
"Мы верим, что все будет хорошо: Ая - в боевой готовности… Она восстанавливается. Мы всегда рядом и поддерживаем ее. Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда", - добавили артисты.
Группа "Город 312" сообщила, что коллектив начал работать, чтобы помогать Назаренко восстанавливаться.
"Она в нашей работе находится, всегда помогает, только за кадром, а сегодня уже выйдет в кадре. Что-то из курса реабилитации проходит бесплатно, а где-то требуются большие деньги. Группа начала работать для того, чтобы спонсировать эти реабилитации, чтобы всячески поддерживать Свету. Сейчас ей сложнее всего", - поделились участники коллектива.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
.