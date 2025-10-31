Шохин считает, что ЦБ может снизить ключевую ставку в этом году

СТАМБУЛ, 31 окт- РИА Новости. Центробанк РФ до конца года, скорей всего, снизит ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, а в следующем году будет снижать ее на 0,5 процентного пункта в квартал, считает глава РСПП Александр Шохин.

ЦБ РФ в октябре снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее на этой неделе говорила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.

« "Я думаю, половина процентного пункта будет до конца года. Это будет демонстрация того, что ЦБ продолжает цикл снижения", - сказал Шохин журналистам в кулуарах XVIII Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле

"Половина процентного пункта до конца этого года и по полпроцента в квартал в следующем году", - добавил он.

Последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года.