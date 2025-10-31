https://ria.ru/20251031/stavka-2052082579.html
Шохин считает, что ЦБ может снизить ключевую ставку в этом году
Центробанк РФ до конца года, скорей всего, снизит ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, а в следующем году будет снижать ее на 0,5 процентного пункта в РИА Новости, 31.10.2025
россия
стамбул
Экономика, Россия, Стамбул, Александр Шохин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей
СТАМБУЛ, 31 окт- РИА Новости. Центробанк РФ до конца года, скорей всего, снизит ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, а в следующем году будет снижать ее на 0,5 процентного пункта в квартал, считает глава РСПП Александр Шохин.
в октябре снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Глава регулятора Эльвира Набиуллина
ранее на этой неделе говорила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.
"Я думаю, половина процентного пункта будет до конца года. Это будет демонстрация того, что ЦБ продолжает цикл снижения", - сказал Шохин
журналистам в кулуарах XVIII Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле
"Половина процентного пункта до конца этого года и по полпроцента в квартал в следующем году", - добавил он.
Последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года.
неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. В базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка прогнозируется в следующем году в диапазоне 13-15% годовых.