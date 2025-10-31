Эксперт оценил заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия направлены на достижение преимуществ на переговорах на фоне упадка гегемонии США, сообщил РИА Новости доктор по мировой экономической политике, специалист в атомной сфере аргентинец Николас Малиновский.

"Пока что действия США , судя по всему, направлены на достижение преимуществ на переговорах в сложной глобальной ситуации. С одной стороны, мы наблюдаем упадок гегемонии США, с другой — рост влияния Китая в союзе с Россией и блоком БРИКС , которые борются за это лидерство", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что заявления Трампа прозвучали незадолго до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и могли быть обусловлены желанием повлиять на эту встречу.

Вместе с тем Малиновский полагает, что риск глобальной эскалации остаётся реальным. По его мнению, Трамп стремится "подтвердить военное превосходство США", которые по-прежнему обладают самыми мощными вооружёнными силами в мире. Однако подобные действия, добавил эксперт, отдаляют мир от цели нераспространения.

"Глобальное ядерное разоружение в этом контексте представляется всё менее вероятным, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - подчеркнул Малиновский.

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.