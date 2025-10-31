https://ria.ru/20251031/ssha-2052186849.html
Эксперт оценил заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия
Эксперт оценил заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия - РИА Новости, 31.10.2025
Эксперт оценил заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия
Заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия направлены на достижение преимуществ на переговорах на фоне упадка... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:50:00+03:00
2025-10-31T18:50:00+03:00
2025-10-31T18:50:00+03:00
Малиновский: слова Трампа о ЯО нацелены на достижение преимуществ на переговорах
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия направлены на достижение преимуществ на переговорах на фоне упадка гегемонии США, сообщил РИА Новости доктор по мировой экономической политике, специалист в атомной сфере аргентинец Николас Малиновский.
"Пока что действия США
, судя по всему, направлены на достижение преимуществ на переговорах в сложной глобальной ситуации. С одной стороны, мы наблюдаем упадок гегемонии США, с другой — рост влияния Китая
в союзе с Россией
и блоком БРИКС
, которые борются за это лидерство", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что заявления Трампа
прозвучали незадолго до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
и могли быть обусловлены желанием повлиять на эту встречу.
Вместе с тем Малиновский полагает, что риск глобальной эскалации остаётся реальным. По его мнению, Трамп стремится "подтвердить военное превосходство США", которые по-прежнему обладают самыми мощными вооружёнными силами в мире. Однако подобные действия, добавил эксперт, отдаляют мир от цели нераспространения.
"Глобальное ядерное разоружение в этом контексте представляется всё менее вероятным, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - подчеркнул Малиновский.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы