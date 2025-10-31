Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили о новых перебоях в воздушном пространстве из-за шатдауна - РИА Новости, 31.10.2025
18:33 31.10.2025
В США предупредили о новых перебоях в воздушном пространстве из-за шатдауна
В США предупредили о новых перебоях в воздушном пространстве из-за шатдауна
Дальнейшее продолжение шатдауна в США приведет к еще большим перебоям в воздушном пространстве страны, предупредил американский министр транспорта Шон Даффи. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:33:00+03:00
2025-10-31T18:33:00+03:00
Новости
в мире, сша
В мире, США
В США предупредили о новых перебоях в воздушном пространстве из-за шатдауна

Минтранс США: продолжение шатдауна вызовет перебои в воздушном пространстве

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Дальнейшее продолжение шатдауна в США приведет к еще большим перебоям в воздушном пространстве страны, предупредил американский министр транспорта Шон Даффи.
"Вы увидите еще больше перебоев в воздушном пространстве, потому что диспетчеры вынуждены принимать решение - следует ли выходить на работу и надеяться получить зарплату в будущем", - заявил он в эфире телеканала Fox News.
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения из-за шатдауна
30 октября, 21:11
Даффи добавил, что перебои в авиаперевозках будут продолжаться и усугубляться по мере продолжения шатдауна правительства.
В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил американцев, что они могут столкнуться с трудностями в авиаперелетах к родственникам на День благодарения 27 ноября при продолжении шатдауна.
Даффи также ранее заявлял, что продолжающийся шатдаун американского правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США
Вчера, 17:07
 
В миреСША
 
 
