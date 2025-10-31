Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США впервые признали, что ЦАХАЛ могла нарушить права человека - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 31.10.2025 (обновлено: 03:36 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/ssha-2051990680.html
СМИ: в США впервые признали, что ЦАХАЛ могла нарушить права человека
СМИ: в США впервые признали, что ЦАХАЛ могла нарушить права человека - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: в США впервые признали, что ЦАХАЛ могла нарушить права человека
США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных, утверждает газета Washington... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T03:31:00+03:00
2025-10-31T03:36:00+03:00
в мире
сша
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
дональд трамп
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251030/plan-2051846855.html
https://ria.ru/20251030/tramp-2051701047.html
сша
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, США, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
СМИ: в США впервые признали, что ЦАХАЛ могла нарушить права человека

WP: США впервые признали возможные нарушения прав человека военными Израиля

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Выводы Управления генерального инспектора госдепа США знаменуют собой первый случай, когда в докладе правительства США признаются масштабы действий Израиля в секторе Газа, подпадающих под действие законов Лихи - эпохального законодательства, запрещающего США оказывать помощь в обеспечении безопасности иностранным военным подразделениям, обоснованно обвиняемым в грубых нарушениях прав человека", - сообщает газета.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
Вчера, 14:26
В частности в засекреченном отчете американского наблюдательного органа говорится, что израильские военные потенциально совершили сотни нарушений, попадающих под законодательство США. На изучение данных инцидентов госдепу потребуется несколько лет, отмечают источники издания.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября 2024 года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп оценил перемирие в Газе
Вчера, 07:52
 
В миреСШАИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантДональд ТрампМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала