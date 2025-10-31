Рейтинг@Mail.ru
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний
00:03 31.10.2025
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний - РИА Новости, 31.10.2025
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний
Почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель заявил РИА Новости, что возобновление взрывных испытаний ядерного... РИА Новости, 31.10.2025
в мире, сша, дональд трамп, принстонский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Принстонский университет
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний

Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель заявил РИА Новости, что возобновление взрывных испытаний ядерного оружия Соединенными Штатами нанесло бы серьезный ущерб контролю над ядерными вооружениями.
"Возобновление ядерных взрывных испытаний стало бы серьёзным шагом назад в области контроля над ядерными вооружениями", - сказал фон Хиппель.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
В мире, США, Дональд Трамп, Принстонский университет
 
 
