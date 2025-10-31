В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель заявил РИА Новости, что возобновление взрывных испытаний ядерного оружия Соединенными Штатами нанесло бы серьезный ущерб контролю над ядерными вооружениями.

"Возобновление ядерных взрывных испытаний стало бы серьёзным шагом назад в области контроля над ядерными вооружениями", - сказал фон Хиппель.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.