МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени, заявил журналистам главный врач команды Эдуард Безуглов.
В пятницу в Москве тренерский штаб ЦСКА провел вынужденную замену Мойзеса непосредственно перед началом матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:0). Вместо Мойзеса на поле вышел Артем Бандикян.
"Завтра будут обследования. Предварительно, у Мойзеса повреждение одной из мышц голени. Мы сразу дадим коммуникацию. Небольшой плюс в этой ситуации, что не потеряли замену, но потеряли время", - сказал Безуглов.
"Мойзес сделал движение и почувствовал что-то в икроножной мышце. Мы пока не знаем, что это такое. Такое у меня впервые в жизни, даже в моей карьере такого не было. У Алеррандро ничего серьезного, но он тоже почувствовал что-то", - отметил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
31 октября, 21:20