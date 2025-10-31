Рейтинг@Mail.ru
Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:23 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sport-2052212812.html
Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени
Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени
Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени, заявил журналистам главный врач команды... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T22:23:00+03:00
2025-10-31T22:23:00+03:00
футбол
спорт
эдуард безуглов
фабио челестини
пфк цска
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
мойзес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026105298_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_84cb021fa5bc154f15c3f84dcac09b31.jpg
/20251031/arbitry-2052206843.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026105298_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ee706e472e6308cc05f4cf4b85288117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эдуард безуглов, фабио челестини, пфк цска, нижний новгород, российская премьер-лига (рпл), мойзес
Футбол, Спорт, Эдуард Безуглов, Фабио Челестини, ПФК ЦСКА, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ), Мойзес
Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени

Безуглов: Мойзесу предварительно диагностировали повреждение мышцы голени

© Соцсети РПЛИгрок ПФК ЦСКА Мойзес
Игрок ПФК ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Соцсети РПЛ
Игрок ПФК ЦСКА Мойзес. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Мойзесу предварительно диагностировали повреждение одной из мышц голени, заявил журналистам главный врач команды Эдуард Безуглов.
В пятницу в Москве тренерский штаб ЦСКА провел вынужденную замену Мойзеса непосредственно перед началом матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:0). Вместо Мойзеса на поле вышел Артем Бандикян.
"Завтра будут обследования. Предварительно, у Мойзеса повреждение одной из мышц голени. Мы сразу дадим коммуникацию. Небольшой плюс в этой ситуации, что не потеряли замену, но потеряли время", - сказал Безуглов.
"Мойзес сделал движение и почувствовал что-то в икроножной мышце. Мы пока не знаем, что это такое. Такое у меня впервые в жизни, даже в моей карьере такого не было. У Алеррандро ничего серьезного, но он тоже почувствовал что-то", - отметил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
Сергей Цыганок - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче Кубка
31 октября, 21:20
 
ФутболСпортЭдуард БезугловФабио ЧелестиниПФК ЦСКАНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Мойзес
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала