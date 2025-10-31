Рейтинг@Mail.ru
18:06 31.10.2025 (обновлено: 18:16 31.10.2025)
CAS отклонил жалобу российской конькобежки на недопуск до отбора ОИ
CAS отклонил жалобу российской конькобежки на недопуск до отбора ОИ
CAS отклонил жалобу российской конькобежки на недопуск до отбора ОИ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на недопуск до отборочных соревнований зимней Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте организации.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил ряд спортсменов до отборочных соревнований Олимпиады. Апелляцию в CAS подала только Качанова.
«
"Апелляция Качановой против ISU, поданная 4 июня, оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали во включении в список нейтральных атлетов, допущенных к участию в отборочных соревнованиях Игр 2026 года. Этот отказ был основан на отчете, в котором описывалась связь Качановой с московским ЦСКА", - говорится в сообщении.
Качановой 28 лет, она является чемпионкой Европы в командном спринте, дважды становилась серебряным и бронзовым призером европейского первенства.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
Спорт
 
