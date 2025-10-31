https://ria.ru/20251031/sport-2052173139.html
CAS отклонил жалобу российской конькобежки на недопуск до отбора ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на недопуск до отборочных соревнований зимней Олимпиады 2026 года,... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
CAS отклонил жалобу российской конькобежки на недопуск до отбора ОИ
