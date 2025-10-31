https://ria.ru/20251031/sport-2052144667.html
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, на своем поле обыграл "Шэньчжэнь Пэн Сити" в матче предпоследнего, 29-го тура РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T17:13:00+03:00
2025-10-31T17:13:00+03:00
2025-10-31T17:35:00+03:00
футбол
спорт
шанхай шэньхуа
шэньчжэнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940905493_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9cb32e31d5f5bc4bc0f7ab04b8f9d63a.jpg
/20251008/slutskiy-2047156390.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940905493_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_5145a14a4a696b66c987634d398b1432.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шанхай шэньхуа, шэньчжэнь
Футбол, Спорт, Шанхай Шэньхуа, Шэньчжэнь
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата Китая