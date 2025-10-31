Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:13 31.10.2025 (обновлено: 17:35 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sport-2052144667.html
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, на своем поле обыграл "Шэньчжэнь Пэн Сити" в матче предпоследнего, 29-го тура РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T17:13:00+03:00
2025-10-31T17:35:00+03:00
футбол
спорт
шанхай шэньхуа
шэньчжэнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940905493_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9cb32e31d5f5bc4bc0f7ab04b8f9d63a.jpg
/20251008/slutskiy-2047156390.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940905493_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_5145a14a4a696b66c987634d398b1432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, шанхай шэньхуа, шэньчжэнь
Футбол, Спорт, Шанхай Шэньхуа, Шэньчжэнь
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата Китая

© Фото : CSL ChinaЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : CSL China
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, на своем поле обыграл "Шэньчжэнь Пэн Сити" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Андре Луис на 2-й минуте.
"Шанхай", набрав 61 очко, вышел на второе место в турнирной таблице китайской Суперлиги, на два балла отстав от лидирующего клуба "Шанхай Порт". В заключительном туре команда Слуцкого 22 ноября встретится с "Тяньцзинь Тайгер".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Слышу, кто-то орет по-русски": Слуцкий пригласил Медведева на базу в Китае
8 октября, 21:34
 
ФутболСпортШанхай ШэньхуаШэньчжэнь
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала