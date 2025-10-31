Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил за собой 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету россиянина 2732 очка. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (2839), далее располагаются американцы Хикару Накамура (2813) и Фабиано Каруана (2795). Чемпион мира Гукеш Доммараджу (2763) из Индии поднялся на две позиции и стал девятым.
Россиянин Дмитрий Андрейкин с 2710 очками поднялся на 29-е место. Следом среди россиян располагаются Петр Свидлер (40; 2682), Андрей Есипенко (41; 2681), Даниил Дубов (45; 2674), Володар Мурзин (64; 2655), Александр Грищук (65; 2654), Эрнесто Инаркиев (66; 2653), Александр Морозевич (69; 2650), Владислав Артемьев (88; 2637), Владимир Малахов (92; 2634).
В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2620 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) идет четвертой.
Россиянка Александра Горячкина осталась на пятом месте, набрав 2540 очков. Екатерина Лагно (2517) располагается на девятой строчке, Полина Шувалова (2472) - на 17-й, Лея Гарифуллина (2458) - на 22-й, Анна Шухман (2418) - на 35-й, Валентина Гунина (2393) - на 49-й, Ольга Гиря (2390) - на 53-й.
Нестеров и Шухман выиграли Суперфинал чемпионата России по шахматам
12 октября, 21:05