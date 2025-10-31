Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге FIDE - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 31.10.2025 (обновлено: 16:56 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sport-2052134247.html
Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге FIDE
Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге FIDE - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил за собой 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T16:55:00+03:00
2025-10-31T16:56:00+03:00
петр свидлер
андрей есипенко
международная федерация шахмат (fide)
ян непомнящий
магнус карлсен
спорт
шахматы
хикару накамура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113973/40/1139734053_0:0:2274:1280_1920x0_80_0_0_a4fe2ed07372e7403ac88f6473296eb5.jpg
/20251012/shakhmaty-2047847668.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113973/40/1139734053_0:0:2274:1706_1920x0_80_0_0_5159b20c464f2320329e4d525fb8ace5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
петр свидлер, андрей есипенко, международная федерация шахмат (fide), ян непомнящий, магнус карлсен, спорт, шахматы, хикару накамура
Петр Свидлер, Андрей Есипенко, Международная федерация шахмат (FIDE), Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Спорт, Шахматы, Хикару Накамура
Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге FIDE

Российский шахматист Непомнящий сохранил за собой 19-е место в рейтинге FIDE

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЯн Непомнящий
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Ян Непомнящий. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил за собой 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету россиянина 2732 очка. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (2839), далее располагаются американцы Хикару Накамура (2813) и Фабиано Каруана (2795). Чемпион мира Гукеш Доммараджу (2763) из Индии поднялся на две позиции и стал девятым.
Россиянин Дмитрий Андрейкин с 2710 очками поднялся на 29-е место. Следом среди россиян располагаются Петр Свидлер (40; 2682), Андрей Есипенко (41; 2681), Даниил Дубов (45; 2674), Володар Мурзин (64; 2655), Александр Грищук (65; 2654), Эрнесто Инаркиев (66; 2653), Александр Морозевич (69; 2650), Владислав Артемьев (88; 2637), Владимир Малахов (92; 2634).
В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2620 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) идет четвертой.
Россиянка Александра Горячкина осталась на пятом месте, набрав 2540 очков. Екатерина Лагно (2517) располагается на девятой строчке, Полина Шувалова (2472) - на 17-й, Лея Гарифуллина (2458) - на 22-й, Анна Шухман (2418) - на 35-й, Валентина Гунина (2393) - на 49-й, Ольга Гиря (2390) - на 53-й.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Нестеров и Шухман выиграли Суперфинал чемпионата России по шахматам
12 октября, 21:05
 
Петр СвидлерАндрей ЕсипенкоМеждународная федерация шахмат (FIDE)Ян НепомнящийМагнус КарлсенСпортШахматыХикару Накамура
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала