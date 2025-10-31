Уайлд высказался об Олимпиаде-2026

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил РИА Новости, что ему больно смотреть на то, во что превратились Олимпийские игры, отметив свое индифферентное отношение к вопросу показа этих соревнований по телевидению в России.