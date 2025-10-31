Рейтинг@Mail.ru
Уайлд высказался об Олимпиаде-2026
Уайлд высказался об Олимпиаде-2026
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил РИА Новости, что ему больно смотреть на то, во что превратились... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил РИА Новости, что ему больно смотреть на то, во что превратились Олимпийские игры, отметив свое индифферентное отношение к вопросу показа этих соревнований по телевидению в России.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Я являюсь олимпийским чемпионом и человеком, который мечтал об этом с 10 лет, поэтому мне слишком больно обращать внимание на то, что произошло с Олимпийскими играми - начиная со скандалов 2016 года и до настоящего времени. Поэтому я полностью от этого отстранился и сосредоточился на своей жизни и своих целях. Если Олимпийские игры покажут по телевидению в России, то отлично. Если нет, тоже нормально. У меня уже много лет нет телевизора, поэтому для меня ничего не изменится", - сказал Уайлд.
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России
Спорт Аделия Петросян Вик Уайлд Сноуборд Зимние Олимпийские игры 2026
 
