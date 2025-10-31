Рейтинг@Mail.ru
Общественники назвали самые распространенные виды спорта в России - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
01:26 31.10.2025
Общественники назвали самые распространенные виды спорта в России
Общественники назвали самые распространенные виды спорта в России - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Общественники назвали самые распространенные виды спорта в России
Общественное движение "Здоровое Отечество" провело мониторинг около 9 тысяч объектов спортивной инфраструктуры во всех субъектах РФ, в ходе которого установило, РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T01:26:00+03:00
2025-10-31T01:26:00+03:00
общество
россия
северо-кавказский федеральный округ
луганская народная республика
россия
северо-кавказский федеральный округ
луганская народная республика
общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, луганская народная республика
Общество, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Луганская Народная Республика
Общественники назвали самые распространенные виды спорта в России

Самыми распространенными видами спорта в РФ являются футбол, бокс и волейбол

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Общественное движение "Здоровое Отечество" провело мониторинг около 9 тысяч объектов спортивной инфраструктуры во всех субъектах РФ, в ходе которого установило, что наиболее распространенные виды спорта в РФ - футбол, бокс, волейбол и спортивная борьба, сообщила РИА Новости председатель движения Екатерина Лещинская.
"Движение "Здоровое Отечество" провело мониторинг 9 096 объектов спортивной инфраструктуры и секций во всех 89 субъектах Российской Федерации. В ходе исследования установлено, что наиболее распространенными видами спорта являются условно относящиеся к единоборствам - 30,03% - и игровым - 27,16%. Стоит отметить, что показатели обеспечены в первую очередь за счет широкой вариативности направлений, объединенных в группы при проведенном анализе. В абсолютных величинах лидеры по общему числу доступных секций - футбол, бокс, волейбол, спортивная борьба", - сказала агентству Лещинская.
Председатель движения отметила, что, несмотря на общефедеральную тенденцию популярности спортивных направлений, в масштабе федеральных округов показатели имеют некоторые характерные отличия, как по условным - выделенным в рамках исследованиям группам, - так и по конкретным видам спорта.
Так, в Дальневосточном федеральном округе разница в представленности игровых видов спорта и единоборств почти нивелируется - 30,56 и 29,8% соответственно, а на третьем месте находятся циклические виды спорта, к которым в рамках исследования отнесены лыжные гонки, плавание, велосипедный спорт. 9,5% относятся к зимним видам спорта. Наиболее частотные направления: футбол, волейбол, бокс, баскетбол, спортивная борьба.
По итогам мониторинга, в Приволжском федеральном округе разница в представленности игровых видов спорта и единоборств составляет менее 1% и варьируется около 27%. В свою очередь, циклические виды спорта достигают 11%, к зимним видам спорта относятся 13,6%, 7,2% - к водным. Наиболее частотные направления: футбол, плавание, волейбол, бокс, баскетбол, легкая атлетика.
В Северо-Западном федеральном округе на 2,8% преобладают игровые виды спорта (26,46%). Показатель представленности единоборств, в свою очередь, составляет около 24%, 11% отведено циклическим видам спорта, к водным - порядка 6,5%, зимним - 15,7%, что стало максимальным показателем по данному критерию. Наиболее популярные: футбол, баскетбол, лыжные гонки, бокс, волейбол, плавание.
В Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировано явное преобладание видов спорта, отнесенных к единоборствам - 55,28%. Игровые направления, в свою очередь, занимают сегмент объемом 21,6%, тройку лидеров замыкают силовые виды спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и другие) - 4,6%, водные и зимние виды спорта представлены незначительно - 3% и менее 1%. Наиболее распространенные направления: спортивная борьба, бокс, футбол, дзюдо, тхэквондо, волейбол.
В Северном федеральном округе разница между ключевыми направлениями почти отсутствует и составляет 0,1%. Показатели приближаются к 29% представленности единоборств и игровых видов спорта, циклический блок занимает 8%, водные виды спорта - 4,25%, зимние - 11,76%, наиболее популярны бокс, волейбол, футбол, спортивная борьба, лыжные гонки, баскетбол.
В Уральском федеральном округе распределение между игровыми видами спорта и единоборствами почти равномерное. Показатели превышают 25%, а разница между ними составляет 0,3%, циклические виды спорта охватывают сегмент в 13%, на водные виды спорта приходятся 6%, на зимние - 19%. Наиболее популярны лыжные гонки, футбол, бокс, хоккей, легкая атлетика, волейбол.
В Центральном федеральном округе разница в представленности между игровыми видами спорта и единоборствами составляет 1,5%. Показатели колеблются от 26,14 до 27,61%, циклические направления занимают 10%, гимнастика - 7,36%, что представляет собой максимальный показатель среди федеральных округов. На долю зимних видов спорта приходятся 10,45%, водных - 6,7%. Наиболее распространенные направления: футбол, бокс, волейбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика.
В Южном федеральном округе наиболее распространенные направления единоборства - 30,83%, игровые вида спорта - 27,78%, гимнастические - 8,52%, сегмент водных дисциплин занимает 8,75%, зимних - 2,21%. Наиболее распространены футбол, бокс, волейбол, дзюдо, самбо, спортивная борьба.
В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской области единоборства занимают 38%, игровые - 32,5%, гимнастика - 5,58%.Наиболее распространены бокс, футбол, волейбол, спортивная борьба, баскетбол, дзюдо. При сравнении их позиций со статистикой федеральных округов РФ прослеживается наибольшая близость к Сибирскому и Центральному округам.
Также мониторинг выявил, что в каждом регионе РФ представлено достаточное число бесплатных спортивных секций, которые дети могут посещать при условии отсутствия медицинских противопоказаний и в ряде случаев прохождения минимального конкурсного отбора. Стоимость платных занятий рассмотрена в контексте присутствия данного сегмента в сфере предоставления услуг в области физической культуры и спорта, а также как возможная альтернатива при соответствующем решении внутри семьи.
По результатам мониторинга, средняя стоимость разового занятия в секциях по выбранному направлению составляет 398 рублей, а месячного абонемента - 3 546 рублей; 205 рублей составляет стоимость разового посещения бассейна для школьников и студентов, 1950 рублей - месячного абонемента; средняя стоимость разового посещения тренажерного зала без персонального тренера составляет 177 рублей, а средняя стоимость абонемента 1 727 рублей; средняя стоимость сеанса массового катания на коньках составляет 158 рублей.
"В ходе мониторинга установлено, что в рассмотренных объектах спорта предоставляются скидки для детей до 14 или 17 лет включительно, обучающихся очной формы, семей участников специальной военной операции - от 35% до 100% от стоимости отдельных позиций", - заключила Лещинская.
ОбществоРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округЛуганская Народная Республика
 
