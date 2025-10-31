https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051999298.html
В Черниговской области создают батальоны полиции для мобилизации украинцев
МВД Черниговской области Украины создает батальоны полиции особого назначения для проведения насильственной мобилизации граждан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2025
