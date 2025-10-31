Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области создают батальоны полиции для мобилизации украинцев
31.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 31.10.2025
В Черниговской области создают батальоны полиции для мобилизации украинцев
В Черниговской области создают батальоны полиции для мобилизации украинцев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МВД Черниговской области Украины создает батальоны полиции особого назначения для проведения насильственной мобилизации граждан, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговской области на фоне участившихся инцидентов с ТЦК МВД области формирует батальоны полиции особого назначения для пресечения случаев неповиновения сотрудникам военкоматов", - сказал собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала